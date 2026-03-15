Стерненко взорвался заявлением о шахедах

Советник министра обороны по вопросам повышения использования беспилотных систем на фронте Сергей Стерненко заявил, что роль и эффективность российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в войне будет постепенно уменьшаться.

Стерненко об украинских ударах по России

По его словам, российским войскам все сложнее проводить массированные атаки такими беспилотниками, поскольку украинские силы наращивают эффективность противодействия.

В то же время, он отметил, что южные регионы Украины остаются более уязвимыми к таким атакам из-за сложностей с построением эффективных рубежей противовоздушной обороны в прибрежных районах.

Стерненко также заявил, что с марта значительно увеличилась интенсивность украинских ударов по территории России.

По его словам, это лишь начало усиления атак по военным и инфраструктурным объектам противника.

Он добавил, что среди возможных целей могут быть объекты, связанные с экспортом российских энергоносителей, поскольку на фоне происходящего на Ближнем Востоке цены на нефть выросли, и Москва пытается увеличить доходы от продажи ресурсов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что российские войска могут начать атаковать пассажирские поезда.

По его словам, из-за угрозы ударов в будущем даже может возникнуть необходимость устанавливать системы радиоэлектронной борьбы на поездах. Военный объяснил, что поезда являются сложной целью для защиты, поскольку они имеют значительную протяженность и двигаются по предполагаемому маршруту. По его мнению, такие атаки могут являться частью тактики устрашения населения. "Когда надоели удары по жилым домам, могут перейти к атакам по пассажирским поездам для создания паники среди гражданских и коллапса на железной дороге", — отметил военный.

