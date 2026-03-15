Стерненко взорвался заявлением о шахедах

Ткачова Марія
Советник министра обороны по вопросам повышения использования беспилотных систем на фронте Сергей Стерненко заявил, что роль и эффективность российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в войне будет постепенно уменьшаться.
Стерненко об украинских ударах по России
По его словам, российским войскам все сложнее проводить массированные атаки такими беспилотниками, поскольку украинские силы наращивают эффективность противодействия.
В то же время, он отметил, что южные регионы Украины остаются более уязвимыми к таким атакам из-за сложностей с построением эффективных рубежей противовоздушной обороны в прибрежных районах.
Стерненко также заявил, что с марта значительно увеличилась интенсивность украинских ударов по территории России.
По его словам, это лишь начало усиления атак по военным и инфраструктурным объектам противника.
Он добавил, что среди возможных целей могут быть объекты, связанные с экспортом российских энергоносителей, поскольку на фоне происходящего на Ближнем Востоке цены на нефть выросли, и Москва пытается увеличить доходы от продажи ресурсов.