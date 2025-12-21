Стерненко розповів, що відбувається на Сумщині

За інформацією, яку оприлюднив Сергій Стерненко з посиланням на дані Угруповання об’єднаних сил, у прикордонному селищі Грабовське наразі тривають бойові дії. Українські оборонці ведуть бій і докладають зусиль, щоб вибити російські підрозділи назад на територію РФ.

Стерненко про Сумський напрямок

Водночас повідомлення про нібито присутність російських військ у сусідньому селищі Рясне не підтвердилися. За актуальними даними, окупантів там наразі немає.

Що це означає на практиці

За інформацією з місця подій, активність ворога має ознаки розвідки боєм. Такі дії спрямовані не стільки на утримання населених пунктів, скільки на перевірку української оборони, логістики, швидкості реагування та взаємодії підрозділів.

При цьому, як зазначає Стерненко, від відповідальної за цю ділянку бригади не надходило сигналів про масштабну загрозу, що також може свідчити про локальний характер дій противника на цьому етапі.

Головний ризик

Експерти та військові наголошують: навіть обмежені рейди та провокації можуть перерости у серйозні проблеми, якщо системні слабкі місця війська залишаються без уваги. Російська армія традиційно використовує такі епізоди для накопичення інформації, після чого завдає ударів у найбільш уразливих точках.

"Ворог обов’язково скористається нашими слабкостями, якщо ми й надалі будемо ігнорувати системні проблеми", — наголошує Стерненко.

Контекст

Сумщина залишається одним із найбільш вразливих прикордонних регіонів через протяжний кордон з РФ. Подібні спроби заходу або бої у "сірій зоні" можуть мати не лише військові, а й інформаційно-психологічні цілі — посіяти паніку серед цивільних та перевірити реакцію українського командування.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії зник генерал, який нещодавно доповідав главі Кремля Володимир Путін про нібито повну окупацію міста Куп’янськ. За словами Зеленського, існує ймовірність, що саме цього військового згодом знайшли мертвим. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що