Генерал рф загадково зник після доповіді Путіну про Купʼянськ
commentss НОВИНИ Всі новини

Генерал рф загадково зник після доповіді Путіну про Купʼянськ

Президент України заявив, що російський генерал, який публічно звітував Кремлю про нібито окупацію Куп’янська, зник після того, як брехню було спростовано на місці. Не виключено, що саме його згодом знайшли мертвим

21 грудня 2025, 14:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії зник генерал, який нещодавно доповідав главі Кремля Володимир Путін про нібито повну окупацію міста Куп’янськ. За словами Зеленського, існує ймовірність, що саме цього військового згодом знайшли мертвим.

Генерал рф загадково зник після доповіді Путіну про Купʼянськ

Генерал рф з доповіддю про Купʼянськ

Про це глава держави розповів в інтерв’ю польському виданню PAP. Йдеться про російського генерал-полковника Сергія Кузовльова, який 20 листопада публічно звітував Путіну, що армія РФ повністю захопила Куп’янськ. Ця заява стала частиною російської пропагандистської риторики про "успіхи" на Харківському напрямку.

Втім, уже 12 грудня Зеленський особисто прибув до Куп’янська та записав відеозвернення з міста, фактично спростувавши твердження Кремля. Президент наголосив, що ситуація там справді складна, а лінія фронту проходить дуже близько, однак місто перебуває під контролем Сил оборони України.

"Путін часто говорить про контроль над містами. Ми бачили відео, де генерал доповідав про їхнє захоплення. А потім я поїхав до Куп’янська — так, там важко, фронт поруч, але Куп’янськ контролюють наші Збройні сили", — зазначив Зеленський.

За словами президента, після цього з’явилася інформація, що російський генерал зник, а згодом — що його могли знайти мертвим. Зеленський не виключив, що йдеться саме про того самого військового, який доповідав про "окупацію".

"Потім цей генерал зник — хто знає куди. Вчора чи позавчора з’явилася новина, що його знайшли мертвим. Я думаю, що це той самий генерал. Звісно, будь-яку інформацію треба перевіряти десять разів, але якщо він зник безвісти, я зовсім не здивуюся", — резюмував глава держави.

Заява Зеленського вкотре підкреслює, що російська система управління армією базується на брехливих доповідях і показових "перемогах", які існують лише в кабінетах Кремля. Для тих, хто намагається прикрасити реальність для Путіна, такі фальшиві звіти дедалі частіше мають фатальні наслідки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно висміяв премʼєр-міністра Угорщини Віктор Орбан після його заяв щодо блокування фінансової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів.



Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/vin-znik-zelenskiy-generala-rf-kiy-dopovidav-1766259361.html#goog_rewarded
