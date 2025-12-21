Сікорський жорстко потролив Орбана радянським орденом

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно висміяв премʼєр-міністра Угорщини Віктор Орбан після його заяв щодо блокування фінансової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів.

Сікорський вручив Орбану орден Леніна

У соціальній мережі X (Twitter) Сікорський опублікував зображення ордена Леніна з коротким підписом "Вітаю". Такий жест став прямою іронічною відповіддю на позицію Орбана, який раніше публічно критикував ідею використання активів РФ для підтримки України, називаючи це "небезпечним кроком" для Європи.

На цьому польський міністр не зупинився. У своєму Instagram він повторно опублікував фото радянської нагороди, зазначивши, що цього року присвячує "новорічну нагороду" своєму "другу" Орбану. Така форма тролінгу стала очевидним політичним сигналом — Варшава відкрито асоціює позицію Будапешта з радянською та проросійською традицією.

Це не перший подібний випадок. Радослав Сікорський уже неодноразово дозволяв собі різку іронію щодо угорської влади. Раніше він публічно жартував над залежністю Угорщини від російських енергоносіїв та критикував Будапешт за саботаж спільних рішень ЄС на користь України.

Жест із "орденом Леніна" викликав активне обговорення в європейських соцмережах та медіа. Частина користувачів назвала його "дипломатичним ляпасом", інші — влучним і символічним способом показати, хто саме в Європі продовжує грати на боці Кремля.

На тлі війни Росії проти України напруга між країнами ЄС лише зростає, а позиція Угорщини дедалі частіше стає предметом відкритої критики не лише з боку України, а й з боку її європейських партнерів.



