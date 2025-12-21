Сикорский жестко потролил Орбана советским орденом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично высмеял премьер-министра Венгрии Виктор Орбан после его заявлений по блокированию финансовой помощи Украине за счет замороженных российских активов.

Сикорский вручил Орбану орден Ленина

В социальной сети X (Twitter) Сикорский опубликовал изображение ордена Ленина с короткой подписью "Привет". Такой жест стал прямым ироническим ответом на позицию Орбана, ранее публично критиковавшего идею использования активов РФ для поддержки Украины, называя это "опасным шагом" для Европы.

На этом польский министр не остановился. В своем Instagram он повторно опубликовал фото советской награды, отметив, что в этом году посвящает "новогоднюю награду" своему "второму" Орбану. Такая форма троллинга стала очевидным политическим сигналом: Варшава открыто ассоциирует позицию Будапешта с советской и пророссийской традицией.

Это не первый подобный случай. Радослав Сикорский уже неоднократно позволял себе резкую иронию по отношению к венгерским властям. Ранее он публично подшучивал над зависимостью Венгрии от российских энергоносителей и критиковал Будапешт за саботаж совместных решений ЕС в пользу Украины.

Жест с орденом Ленина вызвал активное обсуждение в европейских соцсетях и медиа. Часть пользователей назвала его "дипломатической оплеухой", другие — точным и символическим способом показать, кто именно в Европе продолжает играть на стороне Кремля.

На фоне войны России против Украины напряжение между странами ЕС только растет, а позиция Венгрии все чаще становится предметом открытой критики не только со стороны Украины, но и ее европейских партнеров.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после разрушения моста возле села Маяки на юге Одесщины власти запустили понтонную переправу через Днестр, восстановили часть транспортного сообщения и впервые с 2022 года вернули железнодорожный маршрут Одесса — Кишинев. Правительство уверяет: дефицита лекарств, продуктов и горючего в регионе нет.