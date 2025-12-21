Росія бʼє по мостах: як Одещина виходить після транспортного удару

Після руйнування мосту біля села Маяки на півдні Одещини влада запустила понтонну переправу через Дністер, відновила частину транспортного сполучення та вперше з 2022 року повернула залізничний маршрут Одеса — Кишинів. Уряд запевняє: дефіциту ліків, продуктів і пального в регіоні немає.

Логістика в Одеській області

Після руйнування мосту поблизу села Маяки на півдні Одеська область почала діяти понтонна переправа через річку Дністер. Про це повідомив віцепремʼєр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, переправа вже забезпечує базове транспортне сполучення між берегами. Паралельно урядовці та профільні служби готують альтернативні маршрути для вантажного транспорту. Усі вантажі, які опинилися заблокованими на іншому березі, планують розвезти протягом доби іншими логістичними шляхами.

Заступник керівника Офісу президента Офіс Президента України Микита уточнив, що через понтонну переправу вже можуть рухатися легкові автомобілі, мікроавтобуси та невеликі вантажівки. Таким чином транспортне сполучення в області частково відновлено.

В Агентство відновлення запевняють, що на півдні Одещини немає дефіциту ліків і продуктів харчування, а логістика постачання пального на автозаправні станції вже сформована. За оцінками фахівців, упродовж найближчих 48 годин умови пересування основними маршрутами мають додатково покращитися.

Окремо повідомляється про важливий крок у відновленні міжнародного сполучення. Вперше з 2022 року Укрзалізниця відновила залізничний маршрут Одеса — Кишинів, що має посилити як пасажирську, так і вантажну логістику регіону.

Таким чином, попри пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак, влада намагається в максимально стислі терміни стабілізувати ситуацію на півдні області та не допустити гуманітарних і економічних наслідків.

