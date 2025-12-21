logo

Война с Россией Россия бьет по мостам: как Одесская область выходит после транспортного удара
commentss НОВОСТИ Все новости

После разрушения моста возле села Маяки на юге Одесщины власти запустили понтонную переправу через Днестр, восстановили часть транспортного сообщения и впервые с 2022 года вернули железнодорожный маршрут Одесса — Кишинев

21 декабря 2025, 11:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Логистика в Одесской области

После разрушения моста вблизи села Маяки на юге Одесская область начала действовать понтонная переправа через реку Днестр . Об этом сообщил вице — премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба .

По его словам, переправа обеспечивает базовое транспортное сообщение между берегами. Параллельно члены правительства и профильные службы готовят альтернативные маршруты для грузового транспорта. Все грузы, оказавшиеся заблокированными на другом берегу, планируют развезти в течение суток по другим логистическим путям.

Заместитель руководителя Офиса президента Офис Президента Украины Никита уточнил, что из-за понтонной переправы уже могут двигаться легковые автомобили, микроавтобусы и небольшие грузовики. Таким образом, транспортное сообщение в области частично восстановлено.

В Агентство восстановления уверяют, что на юге Одесщины нет дефицита лекарств и продуктов питания, а логистика поставок топлива на автозаправочные станции уже сформирована. По оценкам специалистов, в ближайшие 48 часов условия передвижения по основным маршрутам должны дополнительно улучшиться.

Отдельно сообщается о важном шаге в восстановлении международного сообщения. Впервые с 2022 года Укрзализныця возобновила железнодорожный маршрут Одесса — Кишинев, что должно усилить как пассажирскую, так и грузовую логистику региона.

Таким образом, несмотря на повреждение критической инфраструктуры в результате атак, власти пытаются в максимально сжатые сроки стабилизировать ситуацию на юге области и не допустить гуманитарных и экономических последствий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь после объявления режима опасности БПЛА в Ростовская область произошел пожар на электроподстанции. Об этом сообщили российские СМИ и подтвердила местная администрация.



https://t.me/volodymyrzolkin/21240
