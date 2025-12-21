Енергетичний колапс в ростовській області: горить підстанція

Рубрики
Ткачова Марія
У ніч після оголошення режиму небезпеки БПЛА в Ростовська область сталася пожежа на електропідстанції. Про це повідомили російські ЗМІ та підтвердила місцева адміністрація.
Пожежа на електропідстанції в ростовській області
За наявною інформацією, інцидент стався в Аксайському районі. Внаслідок пошкодження лінії електропередач ВЛ-35 одразу в кількох населених пунктах зникло електропостачання. Разом зі світлом люди втратили також воду та тепло.
У заяві районної адміністрації йдеться, що без життєво важливих комунальних послуг залишилися мешканці мікрорайону "Військове містечко", а також села Олексієво. Чиновники повідомили лише про "аварію" та зазначили, що "причини встановлюються".
Водночас російські медіа звертають увагу, що загоряння сталося саме після оголошення повітряної загрози, однак офіційні структури уникають будь-яких згадок про можливу атаку безпілотників чи зовнішній вплив.
Це не перший випадок, коли в регіонах РФ після повідомлень про небезпеку БПЛА фіксують пожежі та аварії на об’єктах енергетичної інфраструктури. Як правило, такі події пояснюють технічними несправностями, не надаючи детальних коментарів.
Наразі аварійні служби працюють на місці, строки відновлення електро-, водо- та теплопостачання не уточнюються.