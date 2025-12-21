Энергетический коллапс в ростовской области: горит подстанция

В ночь после объявления режима опасности БПЛА в Ростовской области произошел пожар на электроподстанции. Об этом сообщили российские СМИ и подтвердила местная администрация.

Пожар на электроподстанции в ростовской области

По имеющейся информации, инцидент произошел в Аксайском районе. В результате повреждения линии электропередач ВЛ-35 сразу в нескольких населенных пунктах исчезло электроснабжение. Вместе со светом люди потеряли воду и тепло.

В заявлении районной администрации говорится, что без жизненно важных коммунальных услуг остались жители микрорайона "Военный городок", а также села Алексеево. Чиновники сообщили только об "аварии" и отметили, что "причины устанавливаются".

В то же время российские медиа обращают внимание, что возгорание произошло именно после объявления воздушной угрозы, однако официальные структуры избегают каких-либо упоминаний о возможной атаке беспилотников или внешнем влиянии.

Это не первый случай, когда в регионах РФ после уведомлений об опасности БПЛА фиксируют пожары и аварии на объектах энергетической инфраструктуры. Как правило, такие события объясняют техническими неисправностями, не предоставляя подробных комментариев.

Аварийные службы работают на месте, сроки восстановления электро-, водо- и теплоснабжения не уточняются.

