logo

BTC/USD

88097

ETH/USD

2972.55

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Энергетический коллапс в ростовской области: горит подстанция
commentss НОВОСТИ Все новости

Энергетический коллапс в ростовской области: горит подстанция

В Ростовской области после объявления опасности ударных беспилотников вспыхнула электроподстанция

21 декабря 2025, 03:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь после объявления режима опасности БПЛА в Ростовской области произошел пожар на электроподстанции. Об этом сообщили российские СМИ и подтвердила местная администрация.

Энергетический коллапс в ростовской области: горит подстанция

Пожар на электроподстанции в ростовской области

По имеющейся информации, инцидент произошел в Аксайском районе. В результате повреждения линии электропередач ВЛ-35 сразу в нескольких населенных пунктах исчезло электроснабжение. Вместе со светом люди потеряли воду и тепло.

В заявлении районной администрации говорится, что без жизненно важных коммунальных услуг остались жители микрорайона "Военный городок", а также села Алексеево. Чиновники сообщили только об "аварии" и отметили, что "причины устанавливаются".

В то же время российские медиа обращают внимание, что возгорание произошло именно после объявления воздушной угрозы, однако официальные структуры избегают каких-либо упоминаний о возможной атаке беспилотников или внешнем влиянии.

Это не первый случай, когда в регионах РФ после уведомлений об опасности БПЛА фиксируют пожары и аварии на объектах энергетической инфраструктуры. Как правило, такие события объясняют техническими неисправностями, не предоставляя подробных комментариев.

Аварийные службы работают на месте, сроки восстановления электро-, водо- и теплоснабжения не уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщает о том, что Российские войска в ночь на 20 декабря зашли в пограничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Об этом сообщает "Граница.Медиа" со ссылкой на собственные проверенные источники.
По имеющейся информации, в селе находились гражданские жители, ранее официально отказавшиеся от эвакуации. Речь идет о чуть более 50 человек. Всех из них российские военные вывезли на территорию РФ для так называемых "фильтрационных мер".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/RBC_ua_news/175312
Теги:

Новости

Все новости