Генерал России загадочно исчез после доклада Путину о Купянске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России исчез генерал, недавно докладывавший главе Кремля Владимир Путин о якобы полной оккупации города Купянск . По словам Зеленского, существует вероятность, что именно этот военный впоследствии был найден мертвым.

Генерал рф с докладом про Купянск

Об этом глава государства рассказал в интервью польскому изданию PAP. Речь идет о российском генерал-полковнике Сергее Кузовлеве, который 20 ноября публично отчитывался Путину, что армия РФ полностью захватила Купянск. Это заявление стало частью российской пропагандистской риторики об успехах на Харьковском направлении.

Впрочем, уже 12 декабря Зеленский лично прибыл в Купянск и записал видеообращение из города, фактически опроверг утверждение Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, а линия фронта проходит очень близко, однако город находится под контролем сил обороны Украины.

Путин часто говорит о контроле над городами. Мы видели видео, где генерал докладывал об их увлечении. А потом я поехал в Купянск — да, там тяжело, фронт рядом, но Купянск контролируют наши Вооруженные силы", — отметил Зеленский.

По словам президента, после этого появилась информация, что российский генерал исчез, а впоследствии — что его могли найти мертвым. Зеленский не исключил, что речь идет именно о том самом военном, который докладывал об "оккупации".

"Потом этот генерал исчез – кто знает куда. Вчера или позавчера появилась новость, которую нашли мертвым. Я думаю, что это тот же генерал. Конечно, любую информацию нужно проверять десять раз, но если он пропал без вести, я совсем не удивлюсь", — резюмировал глава государства.

Заявление Зеленского еще раз подчеркивает, что российская система управления армией базируется на лживых докладах и показательных "победах", которые существуют только в кабинетах Кремля. Для тех, кто пытается украсить реальность для Путина, такие фальшивые отчеты все чаще имеют роковые последствия.

