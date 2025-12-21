logo

Главная Новости Общество Война с Россией Стерненко рассказал, что происходит в Сумской области
НОВОСТИ

Стерненко рассказал, что происходит в Сумской области

На фоне тревожных сообщений о возможном прорыве российских войск в Сумской области появились уточнения с фронта

21 декабря 2025, 16:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По информации, которую обнародовал Сергей Стерненко со ссылкой на данные Группировки объединенных сил, в пограничном поселке Грабовское продолжаются боевые действия. Украинские защитники ведут бой и прилагают усилия, чтобы выбить российские подразделения обратно на территорию РФ.

Стерненко рассказал, что происходит в Сумской области

Стерненко про Сумское направление

В то же время сообщения о якобы присутствии российских войск в соседнем поселке Рясное не подтвердились. По актуальным данным, окупантов там пока нет.

Что это значит на практике

По информации с места событий, активность врага имеет признаки разведки боем. Такие действия направлены не столько на содержание населенных пунктов, сколько на проверку украинской обороны, логистики, скорости реагирования и взаимодействия подразделений.

При этом, как отмечает Стерненко, от ответственной за этот участок бригады не поступало сигналов о масштабной угрозе, что может свидетельствовать о локальном характере действий противника на этом этапе.

Главный риск

Эксперты и военные отмечают, что даже ограниченные рейды и провокации могут перерасти в серьезные проблемы, если системные слабые места войска остаются без внимания. Российская армия традиционно использует такие эпизоды для накопления информации, после чего наносит удары в наиболее уязвимых точках.

"Враг обязательно воспользуется нашими слабостями, если мы и дальше будем игнорировать системные проблемы", — отмечает Стерненко.

Контекст

Сумщина остается одним из самых уязвимых приграничных регионов из-за протяженной границы с РФ. Подобные попытки мероприятия или бои в серой зоне могут иметь не только военные, но и информационно-психологические цели — посеять панику среди гражданских и проверить реакцию украинского командования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России исчез генерал, недавно докладывавший главе Кремля Владимир Путин о якобы полной оккупации города Купянск. По словам Зеленского, существует вероятность, что именно этот военный впоследствии был найден мертвым.



Источник: https://t.me/ssternenko/53270
