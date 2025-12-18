Стерненко попереджає, що буде, якщо Росія відріже Одещину

Сергій Стерненко прокоментував масовані атаки російських військ на Одеську область, заявивши, що в діях ворога немає нічого несподіваного. За його словами, Росія намагається відрізати значну частину регіону від транспортних комунікацій, атакуючи два ключові мости — у Затоці та Маяках.

Стерненко про російські атаки на Одеську область

Він зазначив, що ураження цих об’єктів не лише ускладнить пересування всередині області, а й створить серйозні проблеми для українського експорту та імпорту в напрямку Румунії.

"Дивно, що росіяни не почали це робити раніше", — наголосив Стерненко.

За його оцінкою, у разі успішної реалізації цього плану регіон може зіткнутися з гуманітарною катастрофою. Саме з цією метою, вважає він, російська армія паралельно атакує енергетичну інфраструктуру Одещини.

Водночас Стерненко зауважив, що частково логістичну проблему можливо вирішити шляхом активнішої координації з Молдовою, однак це не знімає ключових загроз.

Окремо він звернув увагу на питання протидії дронам. За його словами, підрозділи роблять усе можливе для захисту регіону, однак проблема має насамперед організаційний характер. Він також закликав громадян підтримувати збори на дрони-перехоплювачі.

Говорячи про відповідь України на російський терор, Стерненко висловив позицію, що настав час ліквідувати так звану "Придністровську молдовську республіку", яка, за його словами, безпосередньо загрожує півдню України та розташована поблизу селища Маяки.

На його думку, це можливо здійснити без проведення загальновійськової операції — шляхом демілітаризації та блокування логістики без введення військового контингенту.

"Росіяни хочуть атакувати наш південь — ми маємо позбавити їх бойових спроможностей на цьому напрямку. Тирасполь має бути ізольований. Це питання нашої національної безпеки", — підсумував Стерненко.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Національна поліція України повідомила про затримання в Одесі двох громадян України, яких підозрюють у вбивстві 21-річного сина заступника міського голови Харкова. Злочин стався у Відні.