Стерненко предупреждает, что будет, если Россия отрежет Одесскую область

Сергей Стерненко прокомментировал массированные атаки российских войск на Одесскую область, заявив, что в действиях неприятеля нет ничего неожиданного. По его словам, Россия пытается отрезать значительную часть региона от транспортных коммуникаций, атакуя два ключевых моста – в Заливе и Маяках.

Стерненко про российские атаки на Одесскую область

Он отметил, что поражение этих объектов не только усложнит передвижение внутри области, но и создаст серьезные проблемы для украинского экспорта и импорта в Румынию.

"Удивительно, что россияне не начали это делать раньше", — подчеркнул Стерненко.

По его оценке, в случае успешной реализации этого плана, регион может столкнуться с гуманитарной катастрофой. Именно в этих целях, считает он, российская армия параллельно атакует энергетическую инфраструктуру Одесщины.

В то же время, Стерненко отметил, что частично логистическую проблему возможно решить путем более активной координации с Молдовой, однако это не снимает ключевых угроз.

Отдельно он обратил внимание на вопросы противодействия дронам. По его словам, подразделения делают все возможное для защиты региона, однако проблема носит прежде всего организационный характер. Он также призвал граждан поддерживать собрание на дроны-перехватчики.

Говоря об ответе Украины на российский террор, Стерненко высказал позицию, что пора ликвидировать так называемую "Приднестровскую молдавскую республику", которая, по его словам, непосредственно угрожает югу Украины и расположена вблизи поселка Маяки.

По его мнению, это возможно осуществить без проведения общевойсковой операции путем демилитаризации и блокирования логистики без введения военного контингента.

"Россияне хотят атаковать наш юг — мы должны лишить их боевых возможностей в этом направлении. Тирасполь должен быть изолирован. Это вопрос нашей национальной безопасности", — подытожил Стерненко.

