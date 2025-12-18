Хто вбив сина заступника мера в Харкові

Рубрики
Ткачова Марія
Національна поліція України повідомила про затримання в Одесі двох громадян України, яких підозрюють у вбивстві 21-річного сина заступника міського голови Харкова. Злочин стався у Відні.
Підозрювані у вбивстві
За даними правоохоронців, підозрювані напали на молодого чоловіка, побили його та змусили передати доступ до криптовалютного гаманця. Після цього потерпілого помістили у багажник автомобіля Mercedes та підпалили.
Після скоєння злочину підозрювані залишили територію Австрії та втекли до України. Українські правоохоронці встановили їх місцезнаходження та затримали в Одесі.
16 грудня слідчі офіційно перекваліфікували кримінальне провадження на умисне вбивство. Сьогодні, 18 грудня, Печерський районний суд Києва обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі тривають слідчі дії, а також взаємодія українських правоохоронних органів із австрійською стороною в межах міжнародного розслідування.