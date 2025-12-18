Хто вбив сина заступника мера в Харкові

Національна поліція України повідомила про затримання в Одесі двох громадян України, яких підозрюють у вбивстві 21-річного сина заступника міського голови Харкова. Злочин стався у Відні.

Підозрювані у вбивстві

За даними правоохоронців, підозрювані напали на молодого чоловіка, побили його та змусили передати доступ до криптовалютного гаманця. Після цього потерпілого помістили у багажник автомобіля Mercedes та підпалили.

Після скоєння злочину підозрювані залишили територію Австрії та втекли до України. Українські правоохоронці встановили їх місцезнаходження та затримали в Одесі.

16 грудня слідчі офіційно перекваліфікували кримінальне провадження на умисне вбивство. Сьогодні, 18 грудня, Печерський районний суд Києва обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії, а також взаємодія українських правоохоронних органів із австрійською стороною в межах міжнародного розслідування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Суд ухвалив рішення повторно зменшити розмір застави підозрюваному Роману Гринкевичу — з майже 70 мільйонів гривень до 34,8 мільйона гривень. Водночас запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили без змін — він діятиме щонайменше до лютого 2026 року. Про це повідомив громадський діяч і блогер Ігор Лаченков.

Захист Гринкевича під час судового засідання заявляв про нібито тиск на підозрюваного, а також про погіршення стану його здоров’я. Сам Гринкевич наполягає на своїй невинуватості.



Рішення суду викликало гостру реакцію з боку військових. Військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс" публічно розкритикував ситуацію, заявивши, що подібний сценарій є "стандартною процедурою".











