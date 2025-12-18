Кто убил сына заместителя мэра в Харькове

Национальная полиция Украины сообщила о задержании в Одессе двух граждан Украины, подозреваемых в убийстве 21-летнего сына заместителя городского головы Харькова. Преступление произошло в Вене.

Подозреваемые в убийстве

По данным правоохранителей, подозреваемые напали на молодого человека, избили его и заставили передать доступ к криптовалютному кошельку. После этого пострадавшего поместили в багажник автомобиля Mercedes и подожгли.

После совершения преступления подозреваемые покинули территорию Австрии и скрылись в Украине. Украинские правоохранители установили их местонахождение и задержали в Одессе.

16 декабря следователи официально переквалифицировали уголовное производство на умышленное убийство. Сегодня, 18 декабря, Печерский районный суд Киева избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время ведутся следственные действия, а также взаимодействие украинских правоохранительных органов с австрийской стороной в рамках международного расследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Суд принял решение повторно уменьшить размер залога подозреваемому Роману Гринкевичу — с почти 70 миллионов гривен до 34,8 миллиона гривен. В то же время меру пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменений — она будет действовать по меньшей мере до февраля 2026 года. Об этом сообщил общественный деятель и блогер Игорь Лаченков.

Защита Гринкевича во время судебного заседания заявляла о якобы давлении на подозреваемого, а также об ухудшении состояния его здоровья. Сам Гринкевич настаивает на своей невиновности.



Решение суда вызвало острую реакцию со стороны военных. Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс" публично раскритиковал ситуацию, заявив, что подобный сценарий является "стандартной процедурой".











