logo

BTC/USD

84507

ETH/USD

2783.05

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Кто убил сына заместителя мэра в Харькове
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто убил сына заместителя мэра в Харькове

В Одессе задержаны двое граждан Украины, подозреваемые в жестоком убийстве 21-летнего сына заместителя мэра Харькова в Вене

18 декабря 2025, 21:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Национальная полиция Украины сообщила о задержании в Одессе двух граждан Украины, подозреваемых в убийстве 21-летнего сына заместителя городского головы Харькова. Преступление произошло в Вене.

Кто убил сына заместителя мэра в Харькове

Подозреваемые в убийстве

По данным правоохранителей, подозреваемые напали на молодого человека, избили его и заставили передать доступ к криптовалютному кошельку. После этого пострадавшего поместили в багажник автомобиля Mercedes и подожгли.

После совершения преступления подозреваемые покинули территорию Австрии и скрылись в Украине. Украинские правоохранители установили их местонахождение и задержали в Одессе.

16 декабря следователи официально переквалифицировали уголовное производство на умышленное убийство. Сегодня, 18 декабря, Печерский районный суд Киева избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время ведутся следственные действия, а также взаимодействие украинских правоохранительных органов с австрийской стороной в рамках международного расследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Суд принял решение повторно уменьшить размер залога подозреваемому Роману Гринкевичу — с почти 70 миллионов гривен до 34,8 миллиона гривен. В то же время меру пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменений — она будет действовать по меньшей мере до февраля 2026 года. Об этом сообщил общественный деятель и блогер Игорь Лаченков.
Защита Гринкевича во время судебного заседания заявляла о якобы давлении на подозреваемого, а также об ухудшении состояния его здоровья. Сам Гринкевич настаивает на своей невиновности.

 Решение суда вызвало острую реакцию со стороны военных. Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс" публично раскритиковал ситуацию, заявив, что подобный сценарий является "стандартной процедурой".






Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://npu.gov.ua/
Теги:

Новости

Все новости