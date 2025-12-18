Кто убил сына заместителя мэра в Харькове

Рубрики
Национальная полиция Украины сообщила о задержании в Одессе двух граждан Украины, подозреваемых в убийстве 21-летнего сына заместителя городского головы Харькова. Преступление произошло в Вене.
Подозреваемые в убийстве
По данным правоохранителей, подозреваемые напали на молодого человека, избили его и заставили передать доступ к криптовалютному кошельку. После этого пострадавшего поместили в багажник автомобиля Mercedes и подожгли.
После совершения преступления подозреваемые покинули территорию Австрии и скрылись в Украине. Украинские правоохранители установили их местонахождение и задержали в Одессе.
16 декабря следователи официально переквалифицировали уголовное производство на умышленное убийство. Сегодня, 18 декабря, Печерский районный суд Киева избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время ведутся следственные действия, а также взаимодействие украинских правоохранительных органов с австрийской стороной в рамках международного расследования.