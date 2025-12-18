logo_ukra

Справа Гринкевича: судове рішення викликало обурення військових

Суд знову зменшив розмір застави підозрюваному Роману Гринкевичу, що викликало різку реакцію з боку військових та суспільну критику

18 грудня 2025, 20:58
Ткачова Марія

Суд ухвалив рішення повторно зменшити розмір застави підозрюваному Роману Гринкевичу — з майже 70 мільйонів гривень до 34,8 мільйона гривень. Водночас запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили без змін — він діятиме щонайменше до лютого 2026 року. Про це повідомив громадський діяч і блогер Ігор Лаченков.

Справа Гринкевича: судове рішення викликало обурення військових

Справа Гринкевича

Захист Гринкевича під час судового засідання заявляв про нібито тиск на підозрюваного, а також про погіршення стану його здоров’я. Сам Гринкевич наполягає на своїй невинуватості.

Рішення суду викликало гостру реакцію з боку військових. Військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс" публічно розкритикував ситуацію, заявивши, що подібний сценарій є "стандартною процедурою".

За його словами, далі можливі кілька етапів зниження застави, перенесення судових засідань через "погіршення" стану здоров’я підозрюваного, після чого може знайтися людина, яка внесе заставу, коли суспільна увага до справи зменшиться.

"Рано чи пізно знайдеться добрий дядя-меценат, який внесе за Рому заставу, як тільки осяде пил в інформаційному просторі", — зазначив військовий.

Він також додав, що з моменту гучного розголосу справи Гринкевичів минуло чимало часу, а суспільна увага частково змістилася на інші резонансні події та фігурантів.

Нагадаємо, справа Романа Гринкевича є однією з найбільш резонансних у контексті розслідувань щодо зловживань у сфері оборонних закупівель, що викликає особливу чутливість у військовому середовищі та суспільстві загалом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв те, що російські війська здійснюють системні атаки на транспортну інфраструктуру Одеської області з метою ізоляції її західної частини від основних логістичних маршрутів. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш.



Джерело: https://t.me/officer_33/6574
