Дело Гринкевича: судебное решение вызвало возмущение военных

Суд принял решение повторно снизить размер залога подозреваемому Роману Гринкевичу — с почти 70 миллионов гривен до 34,8 миллиона гривен. В то же время меру пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменений — она будет действовать по меньшей мере до февраля 2026 года. Об этом сообщил общественный деятель и блогер Игорь Лаченков.

Дело Гринкевича

Защита Гринкевича во время судебного заседания заявляла о якобы давлении на подозреваемого, а также об ухудшении состояния его здоровья. Сам Гринкевич настаивает на своей невиновности.

Решение суда вызвало острую реакцию со стороны военных. Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс" публично раскритиковал ситуацию, заявив, что подобный сценарий является "стандартной процедурой".

По его словам, далее возможны несколько этапов снижения залога, перенос судебных заседаний из-за "ухудшения" состояния здоровья подозреваемого, после чего может найтись человек, который внесет залог, когда общественное внимание к делу уменьшится.

"Рано или поздно найдется хороший дядя-меценат, который внесет за Рому залог, как только осядет пыль в информационном пространстве", — отметил военный.

Он также добавил, что с момента громкой огласки дела Гринкевичей прошло немало времени, а общественное внимание частично сместилось на другие резонансные события и фигурантов.

Напомним, дело Романа Гринкевича является одним из наиболее резонансных в контексте расследований по злоупотреблениям в сфере оборонных закупок, что вызывает особую чувствительность в военной среде и обществе в целом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал то, что российские войска осуществляют системные атаки на транспортную инфраструктуру Одесской области с целью изоляции ее западной части от основных логистических маршрутов. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.