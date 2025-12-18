Навіщо рф бʼє по мостах в Одеській області

Рубрики
Російські війська здійснюють системні атаки на транспортну інфраструктуру Одеської області з метою ізоляції її західної частини від основних логістичних маршрутів. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш.
Росія атакує мости в Одеській області
За його словами, 14 грудня противник атакував міст у Затоці майже 40 ударними дронами типу Shahed. Приблизно два десятки з них досягли цілі та влучили по об’єкту.
"Сьогодні противник почав атакувати міст у Маяках", — зазначив Флеш.
Він наголосив, що такими ударами РФ намагається відрізати всю західну частину Одеської області від транспортних комунікацій. Йдеться насамперед про доступ до дунайської логістики, яка є критично важливою для постачання, експорту та гуманітарних маршрутів.
За словами експерта, у разі пошкодження або знищення мостів Україна змушена буде розгортати поромні переправи. Водночас такі рішення залишаються вразливими до атак дронів-камікадзе.
Окремо Сергій Флеш звернув увагу на характер ударів по мосту, припустивши, що для досягнення високої точності ворог міг застосовувати Shahed із онлайн-керуванням.
"Я думаю, що в цьому точному ударі по мосту без онлайн-керування “Шахедом” справа не обійшлася", — зазначив він.
Експерти раніше неодноразово попереджали, що удари по мостах і транспортних вузлах є частиною стратегії РФ з дестабілізації логістики півдня України та тиску на економічну інфраструктуру регіону.