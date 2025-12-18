Зачем Россия бьет по мостам в Одесской области

Российские войска совершают системные атаки на транспортную инфраструктуру Одесской области с целью изоляции ее западной части от основных логистических маршрутов. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.

Россия атакует мосты в Одесской области

По его словам, 14 декабря противник атаковал мост в Заливе почти 40 ударными дронами типа Shahed. Приблизительно два десятка из них достигли цели и попали по объекту.

"Сегодня противник начал атаковать мост в Маяках", — отметил Флэш.

Он отметил, что подобными ударами РФ пытается отрезать всю западную часть Одесской области от транспортных коммуникаций. Речь идет прежде всего о доступе к дунайской логистике, которая критически важна для поставок, экспорта и гуманитарных маршрутов.

По словам эксперта, в случае повреждения или уничтожения мостов Украина вынуждена будет разворачивать паромные переправы. В то же время, такие решения остаются уязвимыми к атакам дронов-камикадзе.

Отдельно Сергей Флеш обратил внимание на характер ударов по мосту, предположив, что для достижения высокой точности враг мог использовать Shahed с онлайн-управлением.

"Я думаю, что в этом точном ударе по мосту без онлайн-управления Шахедом дело не обошлось", — отметил он.

Эксперты ранее неоднократно предупреждали, что удары по мостам и транспортным узлам являются частью стратегии РФ по дестабилизации логистики юга Украины и давлению на экономическую инфраструктуру региона.

