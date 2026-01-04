logo_ukra

Війна з Росією Стефанчук назвав єдине питання, яке може бути винесено на референдум в Україні
НОВИНИ

Стефанчук назвав єдине питання, яке може бути винесено на референдум в Україні

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що на референдумі в Україні може стояти лише одне питання

4 січня 2026, 11:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував можливість проведення всеукраїнського референдуму та уточнив, які питання можуть винести на голосування. За його словами, у нинішніх умовах перед українцями може стояти лише одне питання щодо підтримки або відхилення мирної угоди.

Стефанчук назвав єдине питання, яке може бути винесено на референдум в Україні

На референдумі може бути питання схвалення мирної угоди

Руслан Стефанчук під час брифінгу зауважив, що на референдум не можуть ставитися питання, які стосуються змін до Конституції. 

"Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути предметом жодного — ані всеукраїнського, ані будь-якого іншого референдуму... Предметом референдуму може бути лише одне чітко сформульоване питання — підтримки або непідтримки конкретної угоди, яка буде внесена на розгляд", — пояснив Стефанчук.

Крім того, будь-яке волевиявлення народу, зокрема референдум, або вибори, повинно відповідати двом критеріям. Насамперед це безпеці та демократичним стандартам.

"Україна – не Росія, це точно. Нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну", — додав Стефанчук.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий винести мирний план щодо закінчення війни в Україні на референдум за однієї умови, а саме припинення вогню з боку Росії щонайменше на 60 днів. Це дозволить забезпечити безпечне проведення голосування на всій території України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як в Україні готуються до всеукраїнського референдуму.

Також "Коментарі" писали про те, хто став би президентом України, якби вибори відбулися найближчим часом. Як виявилося Зеленським, ймовірно, не був би обраний знову.



