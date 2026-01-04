logo

Война с Россией Стефанчук назвал единственный вопрос, который может быть вынесен на референдум в Украине
Стефанчук назвал единственный вопрос, который может быть вынесен на референдум в Украине

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на референдуме в Украине может стоять только один вопрос

4 января 2026, 11:00
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал возможность проведения всеукраинского референдума и уточнил, какие вопросы могут быть вынесены на голосование. По его словам, в нынешних условиях перед украинцами может стоять только один вопрос поддержки или отклонения мирного соглашения.

Стефанчук назвал единственный вопрос, который может быть вынесен на референдум в Украине

На референдуме может быть вопрос одобрения мирного соглашения

Руслан Стефанчук во время брифинга отметил, что на референдум не могут подниматься вопросы, касающиеся изменений в Конституцию.

"Вопросы, касающиеся Конституции Украины, не могут быть предметом ни одного — ни всеукраинского, ни какого-либо другого референдума... Предметом референдума может быть только один четко сформулированный вопрос — поддержка или неподдержка конкретного соглашения, которое будет внесено на рассмотрение", — пояснил Стефанчук.

Кроме того, любое волеизъявление народа, в частности референдум или выборы, должно соответствовать двум критериям. Прежде всего, это безопасность и демократические стандарты.

"Украина – не Россия, это точно. Нам не нужны выборы или референдум любой ценой", — добавил Стефанчук.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов вынести мирный план об окончании войны в Украине на референдум при одном условии, а именно прекращении огня со стороны России минимум на 60 дней. Это позволит обеспечить безопасное проведение голосования по всей территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Украине готовятся к всеукраинскому референдуму.

Также "Комментарии" писали о том, кто стал бы президентом Украины, если бы выборы прошли в ближайшее время. Как оказалось Зеленским, вероятно, не был бы избран снова.



