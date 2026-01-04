Стефанчук назвал единственный вопрос, который может быть вынесен на референдум в Украине

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал возможность проведения всеукраинского референдума и уточнил, какие вопросы могут быть вынесены на голосование. По его словам, в нынешних условиях перед украинцами может стоять только один вопрос поддержки или отклонения мирного соглашения.

На референдуме может быть вопрос одобрения мирного соглашения

Руслан Стефанчук во время брифинга отметил, что на референдум не могут подниматься вопросы, касающиеся изменений в Конституцию.

"Вопросы, касающиеся Конституции Украины, не могут быть предметом ни одного — ни всеукраинского, ни какого-либо другого референдума... Предметом референдума может быть только один четко сформулированный вопрос — поддержка или неподдержка конкретного соглашения, которое будет внесено на рассмотрение", — пояснил Стефанчук.

Кроме того, любое волеизъявление народа, в частности референдум или выборы, должно соответствовать двум критериям. Прежде всего, это безопасность и демократические стандарты.

"Украина – не Россия, это точно. Нам не нужны выборы или референдум любой ценой", — добавил Стефанчук.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов вынести мирный план об окончании войны в Украине на референдум при одном условии, а именно прекращении огня со стороны России минимум на 60 дней. Это позволит обеспечить безопасное проведение голосования по всей территории Украины.

