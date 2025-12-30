Тепер це не чутки: як в Україні готуються до всеукраїнського референдуму

ЦВК прийняла ухвалу про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум". Вона буде окремим компонентом Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Центральної виборчої комісії.

Референдум в Україні. Фото: з відкритих джерел

У Комісії пояснили, що також затверджено порядок створення нової системи. Водночас ЦВК звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із проханням передбачити фінансування для реалізації цього рішення, а до міжнародних партнерів – із закликом сприяти створенню АІКС.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що законодавство зобов'язує Комісію створити єдину автоматизовану систему для виборів та референдумів. Проте, кошти на запуск повноцінної Єдиної інформаційно-аналітичної системи раніше не виділялися і не передбачені в держбюджеті на 2026 рік.

"З огляду на це, Комісія бачить найбільш оптимальний варіант створити АІКС "Всеукраїнський референдум" як компонент нині функціонуючої ЄАІС "Вибори", яка цього року була модернізована та посилена у плані кіберзахисту", — зазначив він.

президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум рішення про мирний план, запропонований США, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Про це розповів у коментарі виданню Axios.

Також видання "Коментарі" повідомляло – проведення виборів в Україні коштуватиме щонайменше 20 млрд грн, хоча попередні президентські вибори коштували близько 2 млрд грн. Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. Чим зумовлена різниця у 20 разів? Чим мотивуються у ЦВК, коли називають таку суму? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



