Теперь это не слухи: как в Украине готовятся к всеукраинскому референдуму

ЦИК приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум". Она будет отдельным компонентом Единой информационно-аналитической системы "Выборы". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

В Комиссии пояснили, что также утвержден порядок создания новой системы. В то же время ЦИК обратилась к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой предусмотреть финансирование для реализации этого решения, а к международным партнерам — с призывом содействовать созданию АИКС.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик отметил, что законодательство обязывает Комиссию создать единую автоматизированную систему для выборов и референдумов. Однако средства на запуск полноценной Единой информационно-аналитической системы ранее не выделялись и не предусмотрены в госбюджете на 2026 год.

"Учитывая это, Комиссия видит наиболее оптимальный вариант создать АИКС "Всеукраинский референдум" как компонент ныне функционирующей ЕАИС "Выборы", которая в этом году была модернизирована и усилена в плане киберзащиты", — отметил он.

