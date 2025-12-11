Ставка Путіна на Шахеди виявилася провальною: що вже відбувається у війні

Українські дрони-перехоплювачі поступово перетворюються на дуже серйозну, фундаментальну проблему для ЗС РФ. Справа в тому, що ще в 22 році Путін зробив велику ставку на "Шахеди", вразившись першими успіхами дешевих та ефективних дронів. Тоді й справді здавалося, що захисту від них бути не може: ракети ППО надто дорогі, а зенітні кулемети та гармати надто ненадійні. Про це розповідає журналіст, політичний аналітик Іван Яковина.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначає, що тоді, наприкінці 2022 року, Москва вклала у створення величезних фабрик з виготовлення "Шахедів" мільярди доларів. Додаткові мільярди пішли на створення суміжних виробництв, що постачають комплектуючі. За наступні два роки в РФ буквально з нуля піднялася ціла галузь промисловості, яка дає двозначні цифри зростання виробництва у статті російської статистики "інші транспортні засоби". Одночасно зі звичайними Шахедами на їх основі зараз виготовляють і дрони-обманки, і дрони-ретранслятори, і дрони-ППО, і дрони-розвідники, і дрони з донаведенням, і різні інші.

Останнім часом Шахеди все частіше збиваються спеціалізованими дронами-перехоплювачами українського виробництва, причому показники швидко зростають. Тут важливо те, що один перехоплювач набагато простіше і дешевше зробити, ніж Шахед. Він коштує як мінімум у десять, а то й у 20 разів менше", – зазначив журналіст.

Він додає, що в результаті поступово війна в повітрі підходить до межі, за якою Росія від застосування Шахедів втрачатиме більше ресурсів, ніж Україна. Росіяни прагнуть уникнути такого результату: на свої далекобійні дрони вони ставлять інфрачервоні камери заднього огляду, радари, що дозволяють ухилятися від ударів українських перехоплювачів, встановлюють на Шахеди реактивні двигуни для підвищення їх швидкості і навіть ставлять невеликі обернені назад дробовики, які покликані дроти. Але користі від усього цього поки не дуже багато. По-перше, ці поліпшення роблять кожен Шахед набагато дорожчим, а по-друге, спритний і маневрений перехоплювач у повітряному бою все одно виграє у великого і неповороткого Шахеда.

"В результаті великі ударні дрони з РФ, які вважалися невразливими, стають не найскладнішою метою для бійців української ППО, які поступово пересідають із зеніток за пульти управління дронами-перехоплювачами", — зазначив експерт.

