Ставка Путина на Шахеды оказалась провальной: что уже происходит в войне

Украинские дроны-перехватчики постепенно превращаются в очень серьезную, фундаментальную проблему для ВС РФ. Дело в том, что еще в 22 году Путин сделал крупную ставку на "Шахеды", впечатлившись первыми успехами дешевых и эффективных дронов. Тогда и правда казалось, что защиты от них быть не может: ракеты ПВО слишком дороги, а зенитные пулеметы и пушки слишком ненадежны. Об этом рассказывает журналист, политический аналитик Иван Яковина.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, тогда, в конце 2022 года, Москва вложила в создание огромных фабрик по изготовлению "Шахедов" миллиарды долларов. Дополнительные миллиарды ушли на создание смежных производств, поставляющих комплектующие. За последующие два года в РФ буквально с нуля поднялась целая отрасль промышленности, которая дает двузначные цифры в рост производства в статье российской статистики "прочие транспортные средства". Одновременно с обычными Шахедами на их базе сейчас изготавливают и дроны-обманки, и дроны-ретрансляторы, и дроны-ПВО, и дроны-разведчики, и дроны с донаведением, и всякие разные другие.

"В последнее время Шахеды все чаще сбиваются специализированными дронами-перехватчиками украинского производства, причем показатели быстро растут. Тут важно то, что один перехватчик намного проще и дешевле произвести, чем Шахед. Он стоит как минимум в десять, а то и в 20 раз меньше", – отметил журналист.

Он добавляет, в результате постепенно война в воздухе подходит к черте, за которой Россия от применения Шахедов будет терять больше ресурсов, чем Украина. Россияне стремятся избежать такого исхода: на свои дальнобойные дроны они ставят инфракрасные камеры заднего обзора, радары, позволяющие уклоняться от ударов украинских перехватчиков, устанавливают на Шахеды реактивные двигатели для повышения их скорости и даже ставят небольшие обращенные назад дробовики, которые призваны сбивать приближающиеся украинские дроны. Но толку от всего этого пока не очень много. Во-первых, эти улучшения делают каждый Шахед намного дороже, а во-вторых, проворный и маневренный перехватчик в воздушном бою все равно выигрывает у крупного и неповоротливого Шахеда.

"В результате большие ударные дроны из РФ, которые считались неуязвимыми, становятся не самой сложной целью для бойцов украинской ПВО, которые постепенно пересаживаются с зениток за пульты управления дронами-перехватчиками", – отметил эксперт.

