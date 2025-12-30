logo_ukra

Ставка Путіна на «Шахеди» провалиться: що заявив Сирський
НОВИНИ

Ставка Путіна на «Шахеди» провалиться: що заявив Сирський

Україна будує ешелоновану систему перехоплення "Шахедів" дронами

30 грудня 2025, 13:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія не відмовляється від намірів захопити українські території та продовжує спроби занурити міста та села України у блекаути шляхом масованих повітряних атак. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Ставка Путіна на «Шахеди» провалиться: що заявив Сирський

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, на поточному етапі ключовим завданням сил оборони є знищення засобів повітряного нападу противника, які Росія застосовує щодня. Саме реальні результати на полі бою, наголосив головком, створюють основу і для ефективної дипломатії.

Сирський зазначив, що пріоритетом залишається розвиток напряму безпілотників-перехоплювачів. Йдеться про збільшення кількості таких дронів, розгортання наземних станцій та радіолокаційних засобів, а також про нарощування обсягів та якості підготовки екіпажів. Він наголосив, що ці заходи необхідні для підвищення стійкості системи протиповітряної оборони.

У рамках ешелонованої ППО вже створюються рубежі перехоплення на відстані від великих міст. Кількість застосувань дронів-перехоплювачів та їх ефективність поступово зростають, проте, за словами головного комітету, темпи роботи необхідно прискорювати.

Окремо Сирський повідомив про формування дивізіонів безпілотних систем ППО та створення штатних підрозділів БПЛА-перехоплювачів на базі навчальних центрів. Для протидії дронам типу "Шахед" також використовуються ресурси армійської та малої авіації, а також допомога міжнародних партнерів.

Головнокомандувач зазначив, що противник активно використовує погодні умови, модернізує ударні дрони та змінює тактику, атакуючи на наднизьких висотах. У відповідь українська сторона адаптує методи протидії та оновлює систему ППО для досягнення необхідних результатів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 30 грудня підрозділи Сил безпілотних систем (ЗБС) Збройних сил України провели масштабну операцію, спрямовану на знищення стратегічно важливих об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про успіх операції повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадьяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.



Джерело: https://t.me/osirskiy/1345
