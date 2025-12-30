Ставка Путина на «Шахеды» провалится: что заявил Сырский

Россия не отказывается от намерений захватить украинские территории и продолжает попытки погрузить города и села Украины в блэкауты путем массированных воздушных атак. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, на текущем этапе ключевой задачей Сил обороны является уничтожение средств воздушного нападения противника, которые Россия применяет ежедневно. Именно реальные результаты на поле боя, подчеркнул главком, создают основу и для эффективной дипломатии.

Сырский отметил, что приоритетом остается развитие направления беспилотников-перехватчиков. Речь идет об увеличении количества таких дронов, развертывании наземных станций и радиолокационных средств, а также о наращивании объемов и качества подготовки экипажей. Он подчеркнул, что эти меры необходимы для повышения устойчивости системы противовоздушной обороны.

В рамках эшелонированной ПВО уже создаются рубежи перехвата на удалении от крупных городов. Количество применений дронов-перехватчиков и их эффективность постепенно растут, однако, по словам главкома, темпы работы необходимо ускорять.

Отдельно Сырский сообщил о формировании дивизионов беспилотных систем ПВО и создании штатных подразделений БпЛА-перехватчиков на базе учебных центров. Для противодействия дронам типа "Шахед" также задействуются ресурсы армейской и малой авиации, а также помощь международных партнеров.

Главнокомандующий отметил, что противник активно использует погодные условия, модернизирует ударные дроны и меняет тактику, атакуя на сверхнизких высотах. В ответ украинская сторона адаптирует методы противодействия и обновляет систему ПВО для достижения необходимых результатов.

