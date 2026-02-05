Starlink вимкнули для РФ, але виникла нова проблема для ЗСУ: у Раді розкрили деталі

Проблема з перереєстрацією старлінків на фронті зрозуміла. Росіяни почали використовувати старлінки на дронах, які нищать інфраструктуру. Міноборони звернулося до Ілона Маска з проханням вирішити проблему. Старлінки перестали працювати на обʼєктах, які рухаються із швидкістю понад 90 кілометрів. Росіяни пишуть, що знайшли рішення і для вирішення таких обмежень, щоб далі дрони могли керуватися старлінками. Проте виникла проблема, яка вже стосується ЗСУ. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Starlink. Фото: з відкритих джерел

Політик зазначає, компанія Маска почала перереєстрацію старлінків.

"З моїх розмов з родичами і друзями на фронті картина наступна: підрозділи, які використовують старлінки Міноборони або ті волонтерські старлінки, які передали з реєстраційними даними в основному проблем не мають. Але ті, які волонтери реєстрували на себе або активували у якісь складніші способи активувати складно. Це війна. Бажано, звичайно все прораховувати наперед, але не завжди це можливо. У росіян усі старліки перестали працювати", – зазначив Микола Княжицький.

Нардеп наголошує, проблема у тому, що лише повноцінне якісне забезпечення армії силами Міноборони, а не волонтерів може вибудувати якісну систему управління військами. Цьому шкодить корупція.

Читайте також на порталі "Коментарі" — термінали супутникового зв’язку Starlink, які могли використовувати російські військові, вже заблоковано. Про це повідомив міністр цифрової трансформації та оборони Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Україні триває масштабний процес верифікації терміналів Starlink. Перша хвиля пристроїв, які внесли до так званого "білого списку", вже працює. Оновлення таких списків відбувається щодоби. Водночас користувачів, чиї термінали були подані на реєстрацію, але ще не активувалися, закликають набратися терпіння.

Федоров наголосив, що йдеться про надзвичайно великий і складний процес, який потребує часу. Паралельно команда працює над тим, аби дані для перевірки надходили в режимі реального часу, що має суттєво пришвидшити процедуру верифікації.



