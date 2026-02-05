logo

Starlink отключили для РФ, но возникла новая проблема для ВСУ: в Раде раскрыли детали
НОВОСТИ

Starlink отключили для РФ, но возникла новая проблема для ВСУ: в Раде раскрыли детали

Многих военных старлинками обеспечили волонтеры и теперь они не работают

5 февраля 2026, 15:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Проблема с перерегистрацией старлинков на фронте ясна. Россияне начали использовать старлинки на дронах, уничтожающих инфраструктуру. Минобороны обратилось к Илону Маску с просьбой решить проблему. Старлинки перестали работать на движущихся объектах со скоростью более 90 километров. Россияне пишут, что нашли решение и для разрешения таких ограничений, чтобы дальше дроны могли руководствоваться старлинками. Однако возникла проблема, уже касающаяся ВСУ. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Starlink отключили для РФ, но возникла новая проблема для ВСУ: в Раде раскрыли детали

Starlink. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что компания Маска начала перерегистрацию старлинков.

"Из моих разговоров с родственниками и друзьями на фронте картина следующая: подразделения, которые используют старлинки Минобороны или те волонтерские старлинки, которые передали с регистрационными данными, в основном проблем не имеют. Но те, которые волонтеры регистрировали на себя или активировали в более сложные способы активировать сложно. Это – война. Желательно, конечно, все просчитывать заранее, но не всегда это возможно. У россиян все старлики перестали работать", – отметил Николай Княжицкий.

Нардеп отмечает, что проблема в том, что только полноценное качественное обеспечение армии силами Минобороны, а не волонтеров может выстроить качественную систему управления войсками. Этому вредит коррупция.

Читайте на портале "Комментарии" — терминалы спутниковой связи Starlink, которые могли использовать российские военные, уже заблокированы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и обороны Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в Украине идет масштабный процесс верификации терминалов Starlink. Первая волна устройств, которые внесли в так называемый "белый список", уже работает. Обновление таких списков происходит ежесуточно. В то же время пользователей, чьи терминалы были поданы на регистрацию, но еще не активировались, призывают набраться терпения.

Федоров подчеркнул, что речь идет о очень большом и сложном процессе, который требует времени. Параллельно команда работает над тем, чтобы данные для проверки поступали в режиме реального времени, что существенно ускорит процедуру верификации.




