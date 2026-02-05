Starlink отключили для РФ, но возникла новая проблема для ВСУ: в Раде раскрыли детали

Проблема с перерегистрацией старлинков на фронте ясна. Россияне начали использовать старлинки на дронах, уничтожающих инфраструктуру. Минобороны обратилось к Илону Маску с просьбой решить проблему. Старлинки перестали работать на движущихся объектах со скоростью более 90 километров. Россияне пишут, что нашли решение и для разрешения таких ограничений, чтобы дальше дроны могли руководствоваться старлинками. Однако возникла проблема, уже касающаяся ВСУ. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Starlink. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что компания Маска начала перерегистрацию старлинков.

"Из моих разговоров с родственниками и друзьями на фронте картина следующая: подразделения, которые используют старлинки Минобороны или те волонтерские старлинки, которые передали с регистрационными данными, в основном проблем не имеют. Но те, которые волонтеры регистрировали на себя или активировали в более сложные способы активировать сложно. Это – война. Желательно, конечно, все просчитывать заранее, но не всегда это возможно. У россиян все старлики перестали работать", – отметил Николай Княжицкий.

Нардеп отмечает, что проблема в том, что только полноценное качественное обеспечение армии силами Минобороны, а не волонтеров может выстроить качественную систему управления войсками. Этому вредит коррупция.

Читайте на портале "Комментарии" — терминалы спутниковой связи Starlink, которые могли использовать российские военные, уже заблокированы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и обороны Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в Украине идет масштабный процесс верификации терминалов Starlink. Первая волна устройств, которые внесли в так называемый "белый список", уже работает. Обновление таких списков происходит ежесуточно. В то же время пользователей, чьи терминалы были поданы на регистрацию, но еще не активировались, призывают набраться терпения.

Федоров подчеркнул, что речь идет о очень большом и сложном процессе, который требует времени. Параллельно команда работает над тем, чтобы данные для проверки поступали в режиме реального времени, что существенно ускорит процедуру верификации.



