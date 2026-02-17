Starlink проти рф: Україна здійснила найбільший прорив за останні роки

Україна продемонструвала найдинамічніше просування на фронті за останні два з половиною роки. Про це повідомляє агентство AFP, яке проаналізувало дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Результати просування армії України

За інформацією агентства, у період із середи по неділю минулого тижня українські військові повернули під контроль 201 квадратний кілометр території. Це приблизно дорівнює площі, яку російські війська захопили за весь грудень. AFP зазначає, що це найбільша територія, відвойована за такий короткий проміжок часу з червня 2023 року.

У звіті ISW від 15 лютого йдеться про повернення під контроль України низки невеликих населених пунктів уздовж річок Янчур і Гайчур на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області. Інститут посилається на оцінки українського військового експерта Костянтина Машовця.

За окремими даними, на деяких ділянках фронту українським силам вдалося відтіснити російські підрозділи на 9–9,5 кілометра.

Аналітики ISW припускають, що успішні контратаки могли бути пов’язані з проблемами зв’язку у російських військ, зокрема через блокування доступу до супутникової системи Starlink.

Офіційних розширених коментарів українського військового командування щодо масштабів просування наразі не оприлюднено.

