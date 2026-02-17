logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Starlink проти рф: Україна здійснила найбільший прорив за останні роки
commentss НОВИНИ Всі новини

Starlink проти рф: Україна здійснила найбільший прорив за останні роки

Українські сили за кілька днів відвоювали понад 200 км² території — це найбільше просування за короткий період з літа 2023 року, повідомляє AFP

17 лютого 2026, 18:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Україна продемонструвала найдинамічніше просування на фронті за останні два з половиною роки. Про це повідомляє агентство AFP, яке проаналізувало дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Starlink проти рф: Україна здійснила найбільший прорив за останні роки

Результати просування армії України

За інформацією агентства, у період із середи по неділю минулого тижня українські військові повернули під контроль 201 квадратний кілометр території. Це приблизно дорівнює площі, яку російські війська захопили за весь грудень. AFP зазначає, що це найбільша територія, відвойована за такий короткий проміжок часу з червня 2023 року.

У звіті ISW від 15 лютого йдеться про повернення під контроль України низки невеликих населених пунктів уздовж річок Янчур і Гайчур на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області. Інститут посилається на оцінки українського військового експерта Костянтина Машовця.

За окремими даними, на деяких ділянках фронту українським силам вдалося відтіснити російські підрозділи на 9–9,5 кілометра.

Аналітики ISW припускають, що успішні контратаки могли бути пов’язані з проблемами зв’язку у російських військ, зокрема через блокування доступу до супутникової системи Starlink.

Офіційних розширених коментарів українського військового командування щодо масштабів просування наразі не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у складі Повітряних сил Збройних сил України нібито служать досвідчені пілоти зі США та Нідерландів. Про це повідомило французьке видання Intelligence Online.
За даними джерел медіа, йдеться про ветеранів, які працюють разом з українськими військовими у складі ескадрильї винищувачів F-16. Вони беруть участь у відбитті атак російських крилатих ракет і безпілотників.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.france24.com/en/europe/20260216-live-ukraine-names-ex-minister-galushchenko-suspect-laundering-probe?arena_mid=SWKYBj7l2PycPGvFs1Po
Теги:

Новини

Всі новини