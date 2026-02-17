logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Starlink против РФ: Украина совершила наибольший прорыв за последние годы
commentss НОВОСТИ Все новости

Starlink против РФ: Украина совершила наибольший прорыв за последние годы

Украинские силы за несколько дней отвоевали более 200 км² территории — это наибольшее продвижение за короткий период с лета 2023 года, сообщает AFP

17 февраля 2026, 18:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украина продемонстрировала самое динамичное продвижение на фронте за последние два с половиной года. Об этом сообщает агентство AFP, проанализировавшее данные американского Института изучения войны (ISW).

Starlink против РФ: Украина совершила наибольший прорыв за последние годы

Результаты продвижения армии Украины

По информации агентства, в период со среды по воскресенье на прошлой неделе украинские военные вернули под контроль 201 квадратный километр территории. Это примерно равно площади, которую русские войска захватили за весь декабрь. AFP отмечает, что это самая большая территория, отвоеванная за столь короткий промежуток времени с июня 2023 года.

В отчете ISW от 15 февраля говорится о возвращении под контроль Украины ряда небольших населенных пунктов вдоль рек Янчур и Гайчур на Александровском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области. Институт ссылается на оценки украинского военного эксперта Константина Машовца.

По некоторым данным, на некоторых участках фронта украинским силам удалось оттеснить российские подразделения на 9–9,5 километра.

Аналитики ISW предполагают, что успешные контратаки могли быть связаны с проблемами связи у российских войск, в частности, из-за блокирования доступа к спутниковой системе Starlink.

Официальные расширенные комментарии украинского военного командования относительно масштабов продвижения пока не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины якобы служат опытные пилоты из США и Нидерландов. Об этом сообщило французское издание Intelligence Online.
По данным источников медиа, речь идет о ветеранах, работающих вместе с украинскими военными в составе эскадрильи истребителей F-16. Они участвуют в отражении атак российских крылатых ракет и беспилотников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.france24.com/en/europe/20260216-live-ukraine-names-ex-minister-galushchenko-suspect-laundering-probe?arena_mid=SWKYBj7l2PycPGvFs1Po
Теги:

Новости

Все новости