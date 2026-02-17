Starlink против РФ: Украина совершила наибольший прорыв за последние годы

Украина продемонстрировала самое динамичное продвижение на фронте за последние два с половиной года. Об этом сообщает агентство AFP, проанализировавшее данные американского Института изучения войны (ISW).

Результаты продвижения армии Украины

По информации агентства, в период со среды по воскресенье на прошлой неделе украинские военные вернули под контроль 201 квадратный километр территории. Это примерно равно площади, которую русские войска захватили за весь декабрь. AFP отмечает, что это самая большая территория, отвоеванная за столь короткий промежуток времени с июня 2023 года.

В отчете ISW от 15 февраля говорится о возвращении под контроль Украины ряда небольших населенных пунктов вдоль рек Янчур и Гайчур на Александровском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области. Институт ссылается на оценки украинского военного эксперта Константина Машовца.

По некоторым данным, на некоторых участках фронта украинским силам удалось оттеснить российские подразделения на 9–9,5 километра.

Аналитики ISW предполагают, что успешные контратаки могли быть связаны с проблемами связи у российских войск, в частности, из-за блокирования доступа к спутниковой системе Starlink.

Официальные расширенные комментарии украинского военного командования относительно масштабов продвижения пока не обнародованы.

