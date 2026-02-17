Американці й нідерландці у небі над Києвом: нові деталі про F-16

Рубрики
Ткачова Марія
У складі Повітряних сил Збройних сил України нібито служать досвідчені пілоти зі США та Нідерландів. Про це повідомило французьке видання Intelligence Online.
F-16 в Україні у лавах ЗСУ
За даними джерел медіа, йдеться про ветеранів, які працюють разом з українськими військовими у складі ескадрильї винищувачів F-16. Вони беруть участь у відбитті атак російських крилатих ракет і безпілотників.
Видання зазначає, що міжнародна ескадрилья була сформована непублічно впродовж останніх тижнів. Повідомляється, що підрозділ швидко став важливою складовою системи протиповітряної оборони столичного регіону.
За інформацією Intelligence Online, західні пілоти працюють за тимчасовими контрактами з передбаченою ротацією. Деталі таких домовленостей не розкриваються.
Також стверджується, що літаки F-16 цієї ескадрильї оснащені сучасними прицільними контейнерами Lockheed Martin Sniper. Вони дозволяють виявляти та супроводжувати цілі на значних відстанях, зокрема швидкісні об’єкти та цілі в складних погодних умовах.
Офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони наразі немає.