Головна Новини Суспільство Війна з Росією Американці й нідерландці у небі над Києвом: нові деталі про F-16
commentss НОВИНИ Всі новини

Американці й нідерландці у небі над Києвом: нові деталі про F-16

Французьке видання Intelligence Online повідомило, що в складі ескадрильї F-16 Повітряних сил України служать ветерани з США та Нідерландів

17 лютого 2026, 17:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У складі Повітряних сил Збройних сил України нібито служать досвідчені пілоти зі США та Нідерландів. Про це повідомило французьке видання Intelligence Online.

Американці й нідерландці у небі над Києвом: нові деталі про F-16

F-16 в Україні у лавах ЗСУ

За даними джерел медіа, йдеться про ветеранів, які працюють разом з українськими військовими у складі ескадрильї винищувачів F-16. Вони беруть участь у відбитті атак російських крилатих ракет і безпілотників.

Видання зазначає, що міжнародна ескадрилья була сформована непублічно впродовж останніх тижнів. Повідомляється, що підрозділ швидко став важливою складовою системи протиповітряної оборони столичного регіону.

За інформацією Intelligence Online, західні пілоти працюють за тимчасовими контрактами з передбаченою ротацією. Деталі таких домовленостей не розкриваються.

Також стверджується, що літаки F-16 цієї ескадрильї оснащені сучасними прицільними контейнерами Lockheed Martin Sniper. Вони дозволяють виявляти та супроводжувати цілі на значних відстанях, зокрема швидкісні об’єкти та цілі в складних погодних умовах.

Офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що власники приватних будинків і таунхаусів отримають можливість оформити пільговий кредит під 0% річних на придбання обладнання для автономного електроживлення. Програма також передбачає часткову компенсацію вартості обладнання за рахунок держави.
Фінансування можна оформити у 43 банках-партнерах державної програми "5–7–9%". Максимальна сума кредиту для фізичних осіб становить до 480 тисяч гривень строком до 10 років. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи. Підтримка поширюється на дизельні, бензинові та газові генератори, акумуляторні системи, а також сонячні електростанції у складі автономного комплексу живлення.



Джерело: https://www.intelligenceonline.com/europe-russia/2026/02/16/us-dutch-veterans-bolster-ukraine-air-force-s-f-16s-in-skies-above-kyiv,110628200-art
