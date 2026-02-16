Світло без відключень: що і кому компенсує держава

Власники приватних будинків і таунхаусів отримають можливість оформити пільговий кредит під 0% річних на придбання обладнання для автономного електроживлення. Програма також передбачає часткову компенсацію вартості обладнання за рахунок держави.

Українцям дадуть кредити під 0% на генератори та СЕС

Фінансування можна оформити у 43 банках-партнерах державної програми "5–7–9%". Максимальна сума кредиту для фізичних осіб становить до 480 тисяч гривень строком до 10 років.

Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи. Підтримка поширюється на дизельні, бензинові та газові генератори, акумуляторні системи, а також сонячні електростанції у складі автономного комплексу живлення.

Окремі умови передбачені для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. ОСББ можуть оформити кредит під 0% на суму до 3 мільйонів гривень строком до 3 років. У цьому випадку держава компенсує до 50% вартості генератора і до 70% вартості сонячної електростанції або теплового насоса.

Метою програми є підвищення енергетичної автономності домогосподарств та зменшення залежності від централізованого електропостачання.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Кабінет Міністрів України затвердив трирічний план заходів, спрямований на зменшення споживання алкоголю та мінімізацію шкоди від нього. Ініціатива розрахована до 2028 року і передбачає комплекс змін у сфері профілактики, освіти та інформування населення.

Документ, ініційований Міністерством охорони здоров’я, передбачає розробку рекомендацій щодо впровадження профілактичних послуг, масштабні інформаційні кампанії про ризики вживання алкоголю, а також навчання медичних і соціальних працівників для раннього виявлення проблем, пов’язаних із залежністю.

