Світло без відключень: що і кому компенсує держава

Ткачова Марія
Власники приватних будинків і таунхаусів отримають можливість оформити пільговий кредит під 0% річних на придбання обладнання для автономного електроживлення. Програма також передбачає часткову компенсацію вартості обладнання за рахунок держави.
Українцям дадуть кредити під 0% на генератори та СЕС
Фінансування можна оформити у 43 банках-партнерах державної програми "5–7–9%". Максимальна сума кредиту для фізичних осіб становить до 480 тисяч гривень строком до 10 років.
Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи. Підтримка поширюється на дизельні, бензинові та газові генератори, акумуляторні системи, а також сонячні електростанції у складі автономного комплексу живлення.
Окремі умови передбачені для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. ОСББ можуть оформити кредит під 0% на суму до 3 мільйонів гривень строком до 3 років. У цьому випадку держава компенсує до 50% вартості генератора і до 70% вартості сонячної електростанції або теплового насоса.
Метою програми є підвищення енергетичної автономності домогосподарств та зменшення залежності від централізованого електропостачання.