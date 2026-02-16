Свет без отключений: что и кому компенсирует государство

Рубрики
Ткачова Марія
Владельцы частных домов и таунхаусов получат возможность оформить льготный кредит под 0% годовых на покупку оборудования для автономного электропитания. Программа также предусматривает частичную компенсацию стоимости оборудования за счет государства.
Украинцам предоставят кредиты под 0% на генераторы и СЭС
Финансирование можно оформить в 43 банках-партнерах государственной программы "5-7-9%". Максимальная сумма кредита для физических лиц составляет до 480 тысяч гривен сроком до 10 лет.
Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации. Поддержка распространяется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторные системы и солнечные электростанции в составе автономного комплекса питания.
Отдельные условия предусмотрены для объединений совладельцев многоквартирных домов. ОСМД могут оформить кредит под 0% на сумму до 3 миллионов гривен сроком до 3 лет. В этом случае государство компенсирует до 50% от стоимости генератора и до 70% от стоимости солнечной электростанции или теплового насоса.
Цель программы — повышение энергетической автономности домохозяйств и уменьшение зависимости от централизованного электроснабжения.