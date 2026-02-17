Американцы и нидерландцы в небе над Киевом: новые детали о F-16

Рубрики
Ткачова Марія
В составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины якобы служат опытные пилоты из США и Нидерландов. Об этом сообщило французское издание Intelligence Online.
F-16 в Украине в рядах ВСУ
По данным источников медиа, речь идет о ветеранах, работающих вместе с украинскими военными в составе эскадрильи истребителей F-16. Они участвуют в отражении атак российских крылатых ракет и беспилотников.
Издание отмечает, что международная эскадрилья была сформирована непублично за последние недели. Сообщается, что подразделение быстро стало важной составляющей системы противовоздушной обороны столичного региона.
По информации Intelligence Online, западные пилоты работают по временным контрактам с предусмотренной ротацией. Детали таких договоренностей не раскрываются.
Также утверждается, что самолеты F-16 этой эскадрильи оборудованы современными прицельными контейнерами Lockheed Martin Sniper. Они позволяют обнаруживать и сопровождать цели на значительных расстояниях, включая скоростные объекты и цели в сложных погодных условиях.
Официального подтверждения этой информации от украинской стороны пока нет.