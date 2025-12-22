Starlink під загрозою: Росію підозрюють у підготовці космічної атаки

Росія розглядає можливість атаки на угруповання супутників Starlink Ілона Маска — систему, яка стала критично важливою для України під час повномасштабної війни. Про це повідомляє AP News із посиланням на дані розвідок двох країн НАТО.

РФ хоче спробувати знищити Starlink

За їхньою інформацією, у РФ можуть розробляти новий тип протисупутникової зброї. Йдеться про так зване "зональне" ураження — насичення орбіти сотнями тисяч дрібних гранул високої щільності. Такі частинки здатні пошкоджувати одразу кілька супутників Starlink, виводячи їх з ладу без класичного ракетного удару.

Starlink Москва вважає особливо небезпечною системою. Саме вона забезпечує українським Силам оборони стабільний зв’язок на полі бою, координацію підрозділів, наведення озброєння та управління операціями. Крім того, супутниковий інтернет використовують цивільні, органи влади та критична інфраструктура там, де російські удари зруйнували традиційні телекомунікаційні мережі.

У розвідданих зазначається, що нова система могла б атакувати не один об’єкт, а цілий сегмент орбіти Starlink. При цьому гранули настільки малі — міліметрового розміру, — що їх складно відстежити, а, отже, важче одразу довести джерело атаки.

Водночас низка західних аналітиків сумнівається, що Росія наважиться на практичне застосування такої зброї. Причина проста: неконтрольовані уламки створили б серйозну загрозу не лише для Starlink, а й для супутників самої РФ та Китаю, включно з військовими системами, а також для Міжнародної космічної станції та інших об’єктів на низькій орбіті.

Представники Канади та експерти з космічної безпеки наголошують, що подібна атака могла б швидко вийти з-під контролю та спричинити масштабний хаос у космосі. За їхніми оцінками, навіть обмежене пошкодження сонячних панелей супутників здатне вивести їх із мережі.

У Кремлі офіційно ситуацію не коментують. Раніше Москва заявляла, що не планує розміщувати ядерну зброю в космосі, але водночас неодноразово попереджала: комерційні супутники, які допомагають українській армії, можуть вважатися "легітимними цілями".

Для України будь-які спроби атакувати Starlink означають прямий удар по зв’язку, обороноздатності та стійкості тилу. Саме тому інформація про можливі дії Росії в космосі вже зараз розглядається як частина ширшої стратегії тиску і залякування Заходу та його союзників.

Ілон Маск і його команда ці дані не коментували.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Росія загрожує Європі, натякаючи, що "Орєшнік" може дістатися до Німеччини.