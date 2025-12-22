Starlink под угрозой: Россию подозревают в подготовке космической атаки

Россия рассматривает возможность атаки на группировку спутников Starlink Илона Маска — систему, которая стала критически важной для Украины во время полномасштабной войны. Об этом сообщает AP News со ссылкой на данные разведок двух стран НАТО.

РФ хочет попытаться уничтожить Starlink

По их информации, в России могут разрабатывать новый тип противоспутникового оружия. Речь идет о так называемом "зональном" поражении — насыщении орбиты сотнями тысяч мелких гранул высокой плотности. Такие частицы способны повреждать несколько спутников Starlink, выводя их из строя без классического ракетного удара.

Starlink Москва считает особо небезопасной системой. Именно она обеспечивает украинским Силам обороны стабильную связь на поле боя, координацию подразделений, наведение вооружения и управление операциями. Кроме того, спутниковый интернет используют гражданские, органы власти и критическую инфраструктуру там, где российские удары разрушили традиционные телекоммуникационные сети.

В разведданных говорится, что новая система могла бы атаковать не один объект, а целый сегмент орбиты Starlink. При этом гранулы настолько малы — миллиметрового размера, что их сложно отследить, а значит, труднее сразу доказать источник атаки.

В то же время , ряд западных аналитиков сомневается, что Россия решится на практическое применение такого оружия. Причина проста: неконтролируемые обломки создали бы серьезную угрозу не только Starlink, но и спутникам самой РФ и Китая, включая военные системы, а также Международную космическую станцию и другие объекты на низкой орбите.

Представители Канады и эксперты по космической безопасности подчеркивают, что подобная атака могла бы быстро выйти из-под контроля и повлечь за собой масштабный хаос в космосе. По их оценкам, даже ограниченное повреждение солнечных панелей спутников способно вывести их из сети.

В Кремле официально ситуацию не комментируют. Ранее Москва заявляла, что не планирует размещать ядерное оружие в космосе, но неоднократно предупреждала: коммерческие спутники, помогающие украинской армии, могут считаться "легитимными целями".

Для Украины любые попытки атаковать Starlink означают прямой удар по связи, обороноспособности и стойкости тыла. Именно поэтому информация о возможных действиях России в космосе уже сейчас рассматривается как часть более широкой стратегии давления и устрашения Запада и его союзников.

Илон Маск и его команда эти данные не комментировали.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Россия угрожает Европе, намекая, что "Орешник" может достать до Германии.