"Стамбул замість НАТО": проти чого Кремль знову щодо Україні

Кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які могли б захистити Україну від дипломатичної чи військової капітуляції. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка напередодні підтвердила відмову Москви розглядати гарантії безпеки для України з боку західних партнерів. Натомість Лавров знову вказав на так звані "гарантії", зафіксовані у проекті домовленостей, які обговорювалися на переговорах у Стамбулі у квітні 2022 року.

В ISW нагадують, що проект Стамбульського протоколу не створював реальних механізмів захисту України та фактично робив її вразливою перед можливим поновленням російської агресії. Зокрема, документ передбачав, що Росія – держава-агресор – набувала статусу нейтрального "гаранта" безпеки України. Крім того, РФ та Китай наділялися правом вето на будь-які заходи реагування у разі нової атаки.

Проект також зобов'язував Україну дотримуватись нейтралітету, суттєво обмежувати чисельність та склад збройних сил та відмовлятися від отримання військової допомоги від союзників. На думку аналітиків, такі умови позбавляли б Київ можливості ефективно захищати свій суверенітет.

У ISW зазначають, що заява Лаврова стала черговим сигналом того, що Кремль, як і раніше, розглядає стамбульський проект 2022 року як основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання і не має наміру йти на компроміси ні з Україною, ні з НАТО.

"Володимир Путін та інші високопосадовці неодноразово відкидали запропонований США 28-пунктний мирний план або будь-який інший варіант, що передбачає відмову Росії від її початкових військових цілей", — підкреслили аналітики.

