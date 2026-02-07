"Стамбул замість НАТО": проти чого Кремль знову щодо Україні

Рубрики
Кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які могли б захистити Україну від дипломатичної чи військової капітуляції. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Кремль. Фото: із відкритих джерел
Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка напередодні підтвердила відмову Москви розглядати гарантії безпеки для України з боку західних партнерів. Натомість Лавров знову вказав на так звані "гарантії", зафіксовані у проекті домовленостей, які обговорювалися на переговорах у Стамбулі у квітні 2022 року.
В ISW нагадують, що проект Стамбульського протоколу не створював реальних механізмів захисту України та фактично робив її вразливою перед можливим поновленням російської агресії. Зокрема, документ передбачав, що Росія – держава-агресор – набувала статусу нейтрального "гаранта" безпеки України. Крім того, РФ та Китай наділялися правом вето на будь-які заходи реагування у разі нової атаки.
Проект також зобов'язував Україну дотримуватись нейтралітету, суттєво обмежувати чисельність та склад збройних сил та відмовлятися від отримання військової допомоги від союзників. На думку аналітиків, такі умови позбавляли б Київ можливості ефективно захищати свій суверенітет.
У ISW зазначають, що заява Лаврова стала черговим сигналом того, що Кремль, як і раніше, розглядає стамбульський проект 2022 року як основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання і не має наміру йти на компроміси ні з Україною, ні з НАТО.
