Лавров раскрыл истинные цели Москвы: какую Украину хочет видеть возле себя РФ
Лавров раскрыл истинные цели Москвы: какую Украину хочет видеть возле себя РФ

В ISW заявили, что Россия стремится превратить Украину в пророссийское государство-марионетку по белорусскому сценарию

6 февраля 2026, 09:00
Кравцев Сергей

Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить США и Европу отказаться от предоставления гарантий безопасности Украине, а конечной целью Москвы остается превращение страны в пророссийское государство-марионетку — по модели Беларуси. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телеканалу Russia Today.

Лавров раскрыл истинные цели Москвы: какую Украину хочет видеть возле себя РФ

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

В разговоре с RT Лавров заявил, что единственным вариантом, который Россия якобы готова рассматривать в качестве "долгосрочного, вечного соседа", является "дружественная" Украина. При этом, по его словам, она не обязательно должна быть союзником Москвы, но обязана оставаться нейтральной и "доброжелательной" по отношению к РФ.

Аналитики ISW отмечают, что подобные формулировки раскрывают дополнительные требования, скрытые за ранее озвученным тезисом о "нейтралитете" Украины. 

По их оценке, Москва стремится добиться политического контроля над страной даже в том случае, если не будет физически контролировать всю ее территорию. Требование "дружественности" фактически означает, что Кремль согласится лишь на Украину под управлением пророссийского руководства, проводящего политику в интересах РФ.

В ISW подчеркивают, что Россия, вероятно, пытается воспроизвести в Украине белорусский сценарий. По оценке аналитиков, Беларусь де-факто уже аннексирована Россией, несмотря на формальное сохранение государственных границ и органов власти.

Кроме того, в том же интервью Лавров вновь отверг возможность западных гарантий безопасности для Украины, назвав их неприемлемыми. Он также выступил против прекращения огня до заключения окончательного мирного соглашения, заявив, что Запад использует паузу для наращивания военной помощи Киеву. 

В ISW отмечают, что Кремль усиливает риторику против гарантий безопасности, пытаясь повлиять на позицию США и Европы на завершающем этапе переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская делегация в ОАЭ выполнила две ключевые задачи и сорвала провокационный сценарий Кремля.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-5-2026/
