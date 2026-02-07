«Стамбул вместо НАТО»: что Кремль вновь не устраивает по Украине

Кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые могли бы защитить Украину от дипломатической или военной капитуляции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

Аналитики ссылаются на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который накануне подтвердил отказ Москвы рассматривать гарантии безопасности для Украины со стороны западных партнеров. Вместо этого Лавров вновь указал на так называемые "гарантии", зафиксированные в проекте договоренностей, обсуждавшихся на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.

В ISW напоминают, что проект Стамбульского протокола не создавал реальных механизмов защиты Украины и фактически делал ее уязвимой перед возможным возобновлением российской агрессии. В частности, документ предусматривал, что Россия – государство-агрессор – получала статус нейтрального "гаранта" безопасности Украины. Кроме того, РФ и Китай наделялись правом вето на любые меры реагирования в случае новой атаки.

Проект также обязывал Украину придерживаться нейтралитета, существенно ограничивать численность и состав вооруженных сил и отказываться от получения военной помощи от союзников. По мнению аналитиков, такие условия лишали бы Киев возможности эффективно защищать свой суверенитет.

В ISW отмечают, что заявление Лаврова стало очередным сигналом того, что Кремль по-прежнему рассматривает стамбульский проект 2022 года как основу для любого будущего мирного урегулирования и не намерен идти на компромиссы ни с Украиной, ни с НАТО.

"Владимир Путин и другие высокопоставленные российские чиновники неоднократно отвергали предложенный США 28-пунктный мирный план или любой другой вариант, предполагающий отказ России от ее первоначальных военных целей", — подчеркнули аналитики.

