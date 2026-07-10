logo_ukra

BTC/USD

63184

ETH/USD

1746.79

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Стало відомо, які об’єкти планує обстріляти РФ: озвучено тривожне попередження
commentss НОВИНИ Всі новини

Стало відомо, які об’єкти планує обстріляти РФ: озвучено тривожне попередження

Ці об’єкти може обстріляти РФ: які цілі цікавлять ворога

10 липня 2026, 00:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія завдає системних ударів по території України. З травня ворог посилив обстріли Києва — столиця уже пережила декілька масованих атак. Російські війська запускали понад 70 ракет за одну ніч.

Стало відомо, які об’єкти планує обстріляти РФ: озвучено тривожне попередження

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Варто пам’ятати, що Росія може завдати удару балістикою будь-якої миті. Моніторингові канали склали список цілей, які можуть потрапити під ворожий обстріл:

  • Фастів (околиці),

  • Плесецьке (енергетика),

  • Демидів (енергетика),

  • Рибальський півострів (енергетика),

  • Вільня (енергетика) Житомирщина,

  • Черкаси (енергетика),

  • Пирятин (АЗС).

“Це не повідомлення, про ймовірне завдання удару саме в ці райони сьогодні, а лише обʼєкти зацікавленості ворога”, — наголосили монітори. 

Також повідомляли, які локації в Києві потенційно цікавлять ворога. Зазначили, що це неофіційна інформація. 

Стало відомо, які об’єкти планує обстріляти РФ: озвучено тривожне попередження - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія продовжує кампанію далекобійних ударів, поєднуючи військові та психологічні цілі. Аналіз останніх атак, оцінки міжнародних організацій і військових аналітиків свідчать, що пріоритетом залишиться виснаження української економіки, логістики та системи ППО. Вибір цілей визначатиметься не лише військовою необхідністю, а й прагненням створити максимальний тиск на суспільство. Штучний інтелект спрогнозував, які об’єкти Росія найімовірніше обстрілюватиме влітку та восени.

Головною метою Росії влітку та восени, на думку ШІ, залишиться виснаження України через удари по критичній інфраструктурі, логістиці та енергетиці. Чат-боти прогнозують посилення атак напередодні опалювального сезону, хоча відрізняються у деталях щодо пріоритетних цілей. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини