Стало відомо, які об’єкти планує обстріляти РФ: озвучено тривожне попередження

Росія завдає системних ударів по території України. З травня ворог посилив обстріли Києва — столиця уже пережила декілька масованих атак. Російські війська запускали понад 70 ракет за одну ніч.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Варто пам’ятати, що Росія може завдати удару балістикою будь-якої миті. Моніторингові канали склали список цілей, які можуть потрапити під ворожий обстріл:

Фастів (околиці),

Плесецьке (енергетика),

Демидів (енергетика),

Рибальський півострів (енергетика),

Вільня (енергетика) Житомирщина,

Черкаси (енергетика),

Пирятин (АЗС).

“Це не повідомлення, про ймовірне завдання удару саме в ці райони сьогодні, а лише обʼєкти зацікавленості ворога”, — наголосили монітори.

Також повідомляли, які локації в Києві потенційно цікавлять ворога. Зазначили, що це неофіційна інформація.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія продовжує кампанію далекобійних ударів, поєднуючи військові та психологічні цілі. Аналіз останніх атак, оцінки міжнародних організацій і військових аналітиків свідчать, що пріоритетом залишиться виснаження української економіки, логістики та системи ППО. Вибір цілей визначатиметься не лише військовою необхідністю, а й прагненням створити максимальний тиск на суспільство. Штучний інтелект спрогнозував, які об’єкти Росія найімовірніше обстрілюватиме влітку та восени.

Головною метою Росії влітку та восени, на думку ШІ, залишиться виснаження України через удари по критичній інфраструктурі, логістиці та енергетиці. Чат-боти прогнозують посилення атак напередодні опалювального сезону, хоча відрізняються у деталях щодо пріоритетних цілей.