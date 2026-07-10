Стало известно, какие объекты планирует обстрелять РФ: озвучено тревожное предупреждение

Россия наносит системные удары по территории Украины. С мая враг усилил обстрелы Киева – столица уже пережила несколько массированных атак. Российские войска запускали более 70 ракет в одну ночь.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Следует помнить, что Россия может нанести удар баллистике в любой момент. Мониторинговые каналы составили список целей, которые могут попасть под обстрел:

Фастов (окрестности),

Плесецкое (энергетика),

Демидов (энергетика),

Рыболовный полуостров (энергетика),

Вільня (энергетика) Житомирщина,

Черкассы (энергетика),

Пирятин (АЗС).

"Это не сообщение, о вероятной нанесении удара именно в эти районы сегодня, а лишь объекты заинтересованности врага", — подчеркнули мониторы.

Также сообщалось, какие локации в Киеве потенциально интересуют врага. Это неофициальная информация.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия продолжает кампанию дальнобойных ударов, совмещая военные и психологические цели. Анализ последних атак, оценки международных организаций и военных аналитиков свидетельствуют, что приоритетом остается истощение украинской экономики, логистики и системы ПВО. Выбор целей будет определяться не только военной необходимостью, но и стремлением оказать максимальное давление на общество. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие объекты Россия вероятнее всего будет обстреливать летом и осенью.

Главной целью России летом и осенью, по мнению ИИ, останется истощение Украины из-за ударов по критической инфраструктуре, логистике и энергетике. Чат-боты прогнозируют усиление атак накануне отопительного сезона, хотя отличаются в деталях приоритетных целей.