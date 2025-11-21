Стало відомо, які гарантії для України прописані у "мирному плані" Трампа

США розробили для України проект гарантій безпеки в рамках "мирного плану" Дональда Трампа, побудований за логікою статті 5 НАТО і який передбачає колективну реакцію Заходу на можливий новий напад Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Axios".

Гарантії безпеки для України. Фото: з відкритих джерел

У проекті США, крім іншого, зазначається, що масштабна та навмисна атака Росії на Україну трактуватиметься як загроза всій трансатлантичній спільності.

У такому разі Вашингтон та європейські союзники зобов'язуються узгоджено реагувати, включаючи застосування військової сили.

У документі наголошується, що ці зобов'язання набирають чинності одразу після підписання, діють десять років та можуть бути продовжені за взаємним рішенням сторін.

США наголошують, що будь-які дії Москви, які порушують умови майбутнього перемир'я, розглядатимуться через механізм спільної оцінки Україна-НАТО.

Передбачено військові, розвідувальні, дипломатичні та економічні заходи. Країни Альянсу, включаючи Францію, Велику Британію, Німеччину, Польщу та Фінляндію, підтверджують готовність виступати єдиним фронтом у разі ескалації.

Окремо від гарантій безпеки Україні було надано документ на 28 пунктів. Він передбачає створення демілітаризованої зони, фіксує фактичні лінії контролю на півдні та сході, обмежує чисельність українських сил рівнем до 600 тисяч військовослужбовців та унеможливлює розміщення військ НАТО на українській території.

При цьому сторони мають узгодити питання контролю та механізм міжнародного моніторингу.

На даному етапі поки що йдуть консультації та переговори, і "мирний план" Трампа вважається досить "сирим" документом, який активно доопрацьовується.

