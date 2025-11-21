Стало известно, какие гарантии для Украины прописаны в "мирном плане" Трампа

США разработали для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа, построенный по логике статьи 5 НАТО и предусматривающий коллективную реакцию Запада на возможное новое нападение России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Axios".

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

В проекте США, помимо прочего, указывается, что масштабная и умышленная атака России на Украину будет трактоваться как угроза всей трансатлантической общности.

В таком случае Вашингтон и европейские союзники обязуются согласованно реагировать, включая применение военной силы.

В документе подчеркивается, что эти обязательства вступают в силу сразу после подписания, действуют десять лет и могут быть продлены по взаимному решению сторон.

США подчеркивают, что любые действия Москвы, нарушающие условия будущего перемирия, будут рассматриваться через механизм совместной оценки Украина-НАТО.

Предусмотрены военные, разведывательные, дипломатические и экономические меры. Страны Альянса, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают готовность выступать единым фронтом в случае эскалации.

Отдельно от гарантий безопасности Украине был представлен документ на 28 пунктов. Он предусматривает создание демилитаризованной зоны, фиксирует фактические линии контроля на юге и востоке, ограничивает численность украинских сил уровнем до 600 тысяч военнослужащих и исключает размещение войск НАТО на украинской территории.

При этом стороны должны согласовать вопросы контроля и механизм международного мониторинга.

На данном этапе пока еще идут консультации и переговоры, и "мирный план" Трампа считается достаточно "сырым" документом, который активно дорабатывается.

