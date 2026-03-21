Стало відомо, скільки території відбила Україна після того, як РФ втратила Starlink

Українські сили досягли найпомітніших територіальних успіхів за останні два роки після того, як російські війська втратили доступ до супутникового зв'язку Starlink. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Рішення SpaceX обмежити використання системи через механізм білого списку фактично залишило російських військових без ключового інструменту зв'язку. Доступ підтвердили лише для української сторони, що миттєво позначилося на ситуації на фронті.

За словами українських військових, противника виявили відкинуті до застарілих методів комунікації. Це призвело до різкого зниження ефективності координації та, як наслідок, до втрат в управлінні військами. В результаті ЗСУ змогли повернути близько 380 квадратних кілометрів у районах Запорізької та Дніпропетровської областей.

Особливо сильно постраждала система застосування безпілотників. Якщо раніше російські сили могли швидко реагувати на виявлені цілі, то тепер час між розвідкою та ударом суттєво збільшився. Це дозволило українським підрозділам діяти більш вільно та проводити точкові контратаки.

Додатковим фактором стало використання радіозв'язку, на який були змушені перейти російські підрозділи. Українська радіорозвідка почала активно перехоплювати переговори, отримуючи інформацію про плани супротивника іноді наперед.

Втрата Starlink також послабила внутрішній контроль у російських військах. За даними українських військових, підрозділи почали діяти розрізнено, без чіткого розуміння ситуації. Спроби компенсувати проблему – прокладання кабелів, створення локальних мереж чи пошук альтернативних супутникових сервісів – виявилися менш ефективними.

Як зазначає аналітик Майкл Кофман, Starlink був простим та дієвим рішенням, замінити яке швидко неможливо. За оцінками, рівень координації російських сил поки що відновився лише частково.

Незважаючи на чисельну перевагу армії РФ, ці збої дали Україні шанс перехопити ініціативу та добитися прориву після тривалого періоду позиційної війни.

