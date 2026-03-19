РФ без Starlink: в США рассказали, смогут ли оккупанты дальше продолжать войну

Российские оккупационные войска пытаются компенсировать потерю доступа к системе спутниковой связи Starlink, разрабатывая альтернативные способы управления беспилотниками. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Starlink.

По данным американских экспертов и украинских военных, оккупанты активно применяют БПЛА "Молния" для ударов по логистике Сил обороны на глубине до 40–50 километров от линии фронта. Эти дроны используются не только как ударные, но и как транспорт – они доставляют FPV-беспилотники в тыл, где те атакуют гражданский транспорт и инфраструктуру.

Один из украинских защитников, который держит оборону на Покровском направлении, сообщил, что его подразделение уничтожило более сотни "Молний" всего за три дня. При этом, по его словам, эффективность этих дронов заметно снизилась после того, как российские силы лишились стабильного доступа к Starlink.

В ответ Россия пытается перестроить систему управления. В ход идут радиоканалы, оптоволоконная связь, а также спутниковая инфраструктура, включая систему Комета. Однако такие решения пока уступают по скорости и стабильности американской технологии.

Несмотря на это, аналитики отмечают, что даже менее эффективные альтернативы позволяют российским войскам частично восстановить управление беспилотниками. Это создает дополнительную угрозу для украинского тыла и усложняет защиту логистических маршрутов, которые остаются одной из ключевых целей атак.

