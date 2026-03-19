В США уже прямо об этом говорят: что может оживить военную экономику России

Крупнейшие нефтяные компании Китая рассматривают возможность возобновления закупок российской нефти на фоне временного ослабления санкций со стороны США. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны со ссылкой на данные Reuters и источники в отрасли.

Танкеры с нефтью.

По информации агентства, такие гиганты, как Sinopec и PetroChina, уже обратились к поставщикам с запросами о возможных закупках. Речь идёт о нефти российского происхождения, часть которой ранее застряла в море из-за санкционных ограничений. Источники утверждают, что сделки могут состояться в ближайшее время и станут первыми с конца 2025 года.

Компании рассматривают возможность приобретения сырья через посредников или трейдеров, у которых уже есть запасы российской нефти. Такой подход позволит обойти прямые ограничения и одновременно закрыть дефицит поставок, вызванный обострением ситуации на Ближнем Востоке.

На фоне роста цен на нефть фьючерсы марки Brent уже превысили 109 долларов за баррель – подобные сделки могут существенно изменить баланс. В Институт изучения войны считают, что это способно остановить падение доходов России от экспорта энергоресурсов и частично восстановить финансовые потоки.

Аналитики подчеркивают: временное смягчение санкций со стороны США открывает для Китая окно возможностей для закупки сырья со скидкой. В то же время это даёт Москве дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины в краткосрочной перспективе.

Читайте также на портале "Комментарии" - танкеры с российской нефтью начали массово менять маршруты прямо во время рейсов: вместо Китая они направляются в Индию, которая стремительно наращивает закупки сырья из РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.