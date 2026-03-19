У США вже прямо про це кажуть: що може пожвавити військову економіку Росії
У США вже прямо про це кажуть: що може пожвавити військову економіку Росії

Пекін готовий скуповувати сировину Москви на тлі війни та зростання цін

19 березня 2026, 07:58
Кравцев Сергей

Найбільші нафтові компанії Китаю розглядають можливість поновлення закупівель російської нафти на тлі тимчасового послаблення санкцій з боку США. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни з посиланням на дані Reuters та джерела у галузі.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

За інформацією агентства, такі гіганти, як Sinopec та PetroChina, вже звернулися до постачальників із запитами щодо можливих закупівель. Йдеться про нафту російського походження, частина якої раніше застрягла в морі через санкційні обмеження. Джерела стверджують, що угоди можуть відбутися найближчим часом та стануть першими з кінця 2025 року.

Компанії розглядають можливість придбання сировини через посередників чи трейдерів, які вже мають запаси російської нафти. Такий підхід дозволить обійти прямі обмеження та одночасно закрити дефіцит поставок, спричинений загостренням ситуації на Близькому Сході.

На тлі зростання цін на нафту ф'ючерси марки Brent вже перевищили 109 доларів за барель – такі угоди можуть суттєво змінити баланс. В Інституті вивчення війни вважають, що це здатне зупинити падіння доходів Росії від експорту енергоресурсів і частково відновити фінансові потоки.

Аналітики наголошують: тимчасове пом'якшення санкцій з боку США відкриває для Китаю вікно можливостей для закупівлі сировини зі знижкою. Водночас, це дає Москві додаткові ресурси для продовження війни проти України в короткостроковій перспективі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — танкери з російською нафтою почали масово змінювати маршрути безпосередньо під час рейсів: замість Китаю вони прямують до Індії, яка стрімко нарощує закупівлю сировини з РФ. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження судів.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-18-2026/
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-18-2026/
