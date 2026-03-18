Еще месяц назад Путин такого не ожидал: за что теперь соперничают Индия и Китай

Танкеры с российской нефтью начали массово менять маршруты прямо во время рейсов: вместо Китая они направляются в Индию, которая стремительно наращивает закупки сырья из РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации издания, как минимум семь танкеров пересмотрели свои пункты назначения уже в пути. Один из показательных примеров – судно Aqua Titan, которое везет нефть сорта Urals, загруженную в балтийском порту в конце января. Изначально танкер должен был прибыть в китайский порт Ричжао, однако в середине марта развернулся в водах Юго-Восточной Азии и теперь следует в индийский Нью-Мангалор, куда ожидается 21 марта.

Эксперты связывают резкую смену маршрутов с решением США временно ослабить ограничения и фактически дать Индии "зеленый свет" на увеличение закупок российской нефти. Эффект оказался мгновенным: за неделю индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели около 30 миллионов баррелей сырья.

Причина повышенного спроса – попытка компенсировать перебои с поставками с Ближнего Востока на фоне военного обострения вокруг Ирана. В этих условиях российская нефть становится для Индии быстрым и относительно доступным ресурсом.

Аналитики отмечают, что вслед за Индией к российским поставкам могут вернуться и другие страны, ранее сократившие импорт. В частности, речь идет о Японии и Южной Корее. Если этот тренд усилится, конкуренция за российскую нефть возрастет, что может привести к росту цен на нее уже в ближайшей перспективе.

