Россия обучает Иран атаковать США и их союзников: новые подробности

Россия усилила военное сотрудничество с Ираном, предоставляя стратегическую поддержку в противостоянии с США и Израилем, сообщает WSJ со ссылкой на анонимные источники, включая высокопоставленного представителя европейской разведки.

По данным издания, Москва не только расширила обмен разведданными, но и передает Тегерану новейшие модификации ударных дронов "Шахед", разработанные российскими инженерами в ходе войны против Украины. Эти беспилотники получили улучшенное управление и точное целеуказание. Российские военные также дают рекомендации о том, сколько аппаратов запускать в одной "волне" и на каких высотах.

Кроме того, российская сторона предоставляет сведения о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке и объектов союзников США. По словам источников WSJ, подобная поддержка началась с первых дней американской операции, включая передачу спутниковых снимков.

Аналитики отмечают, что благодаря помощи Москвы Иран смог поражать радары и другие военные объекты США в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане. Эксперты отмечают, что характер поддержки Тегерану по сути напоминает помощь, которую западные страны оказывали Украине в последние годы.

Сотрудничество России и Ирана вызывает тревогу среди западных стран, поскольку оно напрямую повышает угрозу целенаправленных ударов по американским интересам в регионе.

